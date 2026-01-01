Cycling Club 1785 uit Merchtem wil jongeren warm maken voor wielersport

Cycling Club 1785 uit Merchtem wil jongeren warm maken voor wielersport: “Passie is de basis voor goeie opleiding”

Wielerfans tellen langzaam af naar de start van het nieuwe seizoen op de weg en de voorjaarsklassiekers. Ook Cycling Club 1785 uit Merchtem doet dat. Die wielerclub is met 170 renners één van de grootste opleidingsclubs uit onze provincie. Zaterdag organiseerden ze hun ploegvoorstelling in het bijzijn van prof Ilan Van Wilder uit Opwijk. Hij is peter van de club.

Cycling Club 1785 heeft een ploeg op elk niveau bij de jeugd en de ambitie is er. “In de Beker van België voor nieuwelingen en junioren willen we zo hoog mogelijk eindigen, maar eigenlijk zijn de resultaten niet het belangrijkste. Eerst en vooral willen we zo'n breed mogelijk publiek aanspreken, jonge renners warm maken voor de wielersport en als dat lukt komt de rest vanzelf”, zegt voorzitter Bart Van Mulders.

De jonge renners die zich aansluiten, krijgen een prima opleiding want de club draagt al jaren het gouden label van Cycling Vlaanderen. “Dat wil zeggen dat we een goede jeugdwerking hebben en door Cycling Vlaanderen erkend worden. Het is de ambitie om dat gouden label te behouden”, aldus Van Mulders.

Enkele profs leerden de stiel bij Cycling Club 1785. Daaronder Dries De Bondt, Noah Vandenbranden én ook Ilan Van Wilder die brons pakte op het WK tijdrijden in Rwanda vorig jaar. Hij is peter van de club en komt af en toe meefietsen. Ben je geïnteresseerd om aan te sluiten, dan ben je meer dan welkom. Zo is Cycling Club 1785 nog op zoek naar U15-renners. Surf naar de website voor meer info.

Cycling Club 1785

