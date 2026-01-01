Zwaar arbeidsongeval in Dilbeek: één slachtoffer naar het ziekenhuis

Omstreeks 13.40 uur deed zich een ernstig arbeidsongeval voor in de Jozef Mertensstraat in Dilbeek. Een 26-jarige man is onder een zware pomparm gekneld geraakt nadat de steun van een vrachtwagen met pomparm wegzakte.

De hulpdiensten kunnen de man bevrijden en brengen hem naar het Universitair Ziekenhuis Brussel voor verdere verzorging. "Over de huidige toestand van het slachtoffer is op dit moment geen bijkomende informatie beschikbaar", laat commissaris Koen Luppens van politiezone Dilbeek weten.

Het arbeidsauditoraat is op de hoogte gebracht. Er is een perimeter opgesteld om het voorval te onderzoeken.