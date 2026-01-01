De plaats van het arbeidsongeval in Dilbeek

Zwaar arbeidsongeval in Dilbeek: één slachtoffer naar het ziekenhuis

Na een arbeidsongeval in Dilbeek deze namiddag is een 26-jarige man afgevoerd naar het ziekenhuis. De werknemer raakte gekneld onder een zware pomp arm. De man is niet in levensgevaar.

Omstreeks 13.40 uur deed zich een ernstig arbeidsongeval voor in de Jozef Mertensstraat in Dilbeek. Een 26-jarige man is onder een zware pomparm gekneld geraakt nadat de steun van een vrachtwagen met pomparm wegzakte.

De hulpdiensten kunnen de man bevrijden en brengen hem naar het Universitair Ziekenhuis Brussel voor verdere verzorging. "Over de huidige toestand van het slachtoffer is op dit moment geen bijkomende informatie beschikbaar", laat commissaris Koen Luppens van politiezone Dilbeek weten.

Het arbeidsauditoraat is op de hoogte gebracht. Er is een perimeter opgesteld om het voorval te onderzoeken.

Meest bekeken

Een bus van De Lijn in de zon.
Mobiliteit
Politiek

De Lijn maakt efficiëntieoefening: "Bussen waar slechts een enkeling gebruik van maakt"

zat 17 jan
Hans Bonte
Politiek

Hans Bonte vervangt Depraetere als minister: "Ook viceminister-president"

maa 19 jan
Vrouw aan de kassa bij Colruyt Halle
Economie

Colruyt gaat winkels half uur vroeger openen

De plaats van het arbeidsongeval in Dilbeek
Samenleving
Justitie

Zwaar arbeidsongeval in Dilbeek: één slachtoffer naar het ziekenhuis

Ruud De Rybel en David Maréchal op de atletiekpiste
Sport

Nieuw atletiekteam Feniks Performance Team mikt op de Spelen

zon 18 jan

Meer nieuws uit de regio

Het dak van waterkasteel NIeuwermolen is hersteld
Cultuur

Dak vijftiende-eeuws waterkasteel Nieuwermolen wordt in ere hersteld: "Geven onze regio karakter"

don 15 jan
Enkele uitgetrapte sigarettenpeuken
Economie

51 banen op de helling bij British American Tobacco in Groot-Bijgaarden

don 15 jan
Infrabel wou een zonnepanelenpark installeren op een spoorwegberm in Itterbeek
Groen
Politiek

Geen zonnepanelenpark in Itterbeek: "Afbreuk aan groen karakter"

don 15 jan
BK veldrijden vandaag in Dilbeek
Sport

BK veldrijden in Dilbeek: “Het Bodegems Kampioenschap staat open voor iedereen!”

zon 11 jan
Dilbeek trapt nieuwe jaar af met Nieuwjaarkezoet in Westrand
Samenleving

Dilbeek trapt 2026 af met Nieuwjaarkezoet in cultuurcentrum Westrand

zon 11 jan