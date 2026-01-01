Geen zonnepanelenpark in Itterbeek: "Afbreuk aan groen karakter"

In juni 2024 dient spoorwegbeheerder Infrabel een vergunningsaanvraag in om een zonnepanelenpark - met meer dan 1.600 panelen, volgens de gemeente - te installeren op een spoorwegberm in Itterbeek. De gemeente wijst de vergunning af, maar Infrabel krijgt toch toestemming van de hogere overheid.

Dilbeek laat het daar niet bij. De gemeente trekt naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen en krijgt daar gelijk. “We zijn blij dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen onze redenering heeft gevolgd,” zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Walter Zelderloo, “Het zonnepanelenpark zou afbreuk doen aan het groene karakter van Dilbeek en van de Pedevallei.”

"Het zonnepanelenpark zou de ruimtelijke harmonie in de Pedevallei verstoren en zou een enorme visuele impact hebben. Zonnepanelenparken mogen niet ten koste gaan van de waardevolle natuur," zegt Zelderloo. "Bovendien zou dit immense park ook leiden tot een verminderde wateropnamecapaciteit van het terrein."