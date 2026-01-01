Tekenen van beterschap, maar frustraties overheersen bij Koen Wauters: "Je trekt op, de motor valt terug"

Koen Wauters en Tom De Leeuw rijden een goede vierde etappe in de Africa Eco Race. Na 70 en 106 kilometer staan de twee zelfs aan de leiding in hun klasse. “En toch sta ik hier redelijk gefrustreerd”, zegt Koen Wauters. “Na exact 1 kilometer deed er zich een elektronisch probleem voor en stonden we een minuut aan de kant. Vanaf het begin ben ik vol op het gas gaan staan, maar waren er constant ‘drops’, ook waarschijnlijk het gevolg van een elektronisch probleem. Noem het een hapering van een fractie waardoor je heel even het vermogen verliest. Je trekt op, de motor valt terug."

Technische problemen blijven het duo parten spelen. Na driehonderd kilometer steken de benzinedrukproblemen opnieuw de kop op. "Dus op pistes waar je 140 kilometer per uur kan rijden reden we 90 kilometer per uur", foetert Wauters. "Dus als je dat allemaal optelt, dan kan ik op basis van de tussentijden niet anders concluderen dat we bovenaan hadden kunnen meedraaien en wie weet wel aanspraak maakten op de zege in de klasse. Bewijs het dan, rij het dan. Maar ja, ik kan dat niet doen als de wagen problemen heeft."

Het team eindigt uiteindelijk elfde, wat een twaalfde plaats in het klassement oplevert. Cédric Feryn en Bjorn Burgelman eindigen veertiende en staan ook veertiende in het klassement. Ook zij krijgen met technische mankementen te maken. "We kregen de verwarming niet meer uitgeschakeld en moesten deels met geopende ramen rijden wat dan weer heel veel stof in de wagen met zich meebracht", zegt Feryn. Het was een mooie etappe vandaag. De navigatie was bij momenten lastig. Maar als we dan al eens verkeerd reden, dan was dat nooit voor lang. We zijn altijd kunnen blijven rijden, dus dat is goed."

Vandaag zet de karavaan koers naar Dakla. Er staat een etappe van zo'n vierhonderd kilometer op het programma.