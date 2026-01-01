Geen Africa Eco Race voor Pascal Feryn: "Het is niet te vatten"

Vanmorgen iets na zes verlieten de wagens en assistentievoertuigen van Team Feryn Dakar Sport uit Kapelle-Op-Den-Bos Tanger voor een verbindingsrit van net geen 1000 km richting Bousaïd. Iets voor de middag liet de motor van de Toyota Hilux van Pascal Feryn het opeens afweten. “Op weg naar het bivak besprak ik met mijn copiloot Kurt de etappe van dinsdag. Rond de middag hoorde ik plots een geratel gevolgd door een knal. Ik wist meteen dat de motor was vastgelopen en dat ons avontuur erop zat nog voor het goed en wel begonnen was”, zegt Pascal Feryn.

Het team passeerde net een parking, waarna de mecaniciens nog een ultieme controle deden, tevergeefs. “Het is niet te vatten. De motor is volledig gereviseerd en werd met succes op de testbank gezet. Alles was in orde. Op het moment dat het gebeurde reden we tegen 120 km/u op de snelweg. Zowel de benzinedruk als de oliedruk en de olietemperatuur waren in orde. En dan gebeurde het zonder enige vorm van waarschuwing. Ik ben er echt niet goed van. We hebben hier als team, als groep zo hard naar toegewerkt en dan gebeurt zoiets. Het is niet alleen jammer voor mezelf, maar ook voor onze mecaniciens die weken- en maandenlang met zoveel passie én kennis de wagens klaargestoomd hebben voor deze wedstrijd. Mechanische sport kan soms bikkelhard zijn”, besluit Pascal Feryn.

De rest van Feryn Dakar Sport is intussen aangekomen in het bivak waar alles in gereedheid wordt gebracht voor de etappe van morgen. “We zijn er allemaal het hart van in dat Pascal en Kurt hebben moeten opgeven. Dit moet toch nog even inzinken”, zegt Koen Wauters. “Dit is iets wat je hoopt dat nooit of nooit gebeurt, al weet ik ook wel dat het altijd kan gebeuren. Om er een cliché tegen aan te gooien: dit is nu eenmaal een mechanische sport. Het is wat het is. Het is erg voor Pascal en Kurt en bij uitbreiding erg voor het volledige team. Maandenlang werk is nu letterlijk in de soep gedraaid. Er zit niets anders op dan de eer van het team hoog te houden en proberen een resultaat te behalen. Dat waren we sowieso zinnens, maar nu nog meer. Ik zal hem missen mijne maat. Plezant is het niet want zo’n avontuur wil je delen met je beste vriend. En die is nu naar huis. Het is jammer.”

Het weer in Marokko is intussen volledig opgeklaard. Er lijkt niets de start van de Africa Eco Race op dinsdag in de weg te staan, al blijft het afwachten wat er vanavond op de briefing verteld wordt.