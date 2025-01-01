Machelen investeert volgens meerjarenplan in mensen, milieu en gemeenschap

Machelen heeft de komende jaren 500.000 euro per jaar veil voor outreachend werk met jongeren-, school- en buurtwerkers die de inwoners actief opzoeken, vertrouwen opbouwen en nauw samenwerken met sleutelfiguren. 10 miljoen euro gaat naar het creëren van laagdrempelige ontmoetingsplaatsen. Het vroegere jeugdhuis Sjaloom krijgt tijdelijk nieuw leven als plek voor ontmoeting en jongerenwerking. Sporthal Bosveldwordt wordt dan weer vernieuwd tot een toegankelijke, moderne sportlocatie die sportverenigingen gratis kunnen blijven gebruiken.

Via het Huis van het Kind zet de gemeente in op gezinsondersteuning en dat wordt aangevuld met een kinderarmoedeplan. Taalcoaching en -stimulering, bijvoorbeeld via oefenkansen Nederlands, wordt opgevoerd, terwijl inwoners ook geactiveerd worden via jobcoaching en opleidingen.

Kwaliteit en de leefbaarheid van de openbare ruimte is ook een prioriteit voor Machelen. Het A. De Cockplein en de omliggende straten worden heraangelegd, goed voor een investering van 4 miljoen euro. Er komt ook een nieuw buurtpark in Diegem-Lo en bij elke ingreep in de openbare ruimte staat Machelen stil bij ontharding als belangrijk gegeven.

Verder gaat extra geld naar politie en brandweer. Volgens het meerjarenplan moet Machelen erin slagen om eind 2031 een spaarpot van 4 miljoen euro te hebben en de schulden te laten dalen. Aan de personenbelasting wordt niet geraakt.