Kurt Meeus

Kurt Meeus is de nieuwe algemeen directeur van de gemeente Zaventem

Voormalig algemeen directeur van GO! scholengroep SCOOP is de nieuwe algemeen directeur van de gemeente Zaventem. Zijn aanstelling is goedgekeurd door de gemeenteraad, eind januari legt Meeus de eed af. Zijn eerste werkdag als leidinggevende van 450 medewerkers vindt plaats op 2 februari. Meeus volgt Véronique Janssens op die in februari van dit jaar de overstap maakte naar de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Tussen 2013 en 2024 was hij algemeen directeur van GO! scholengroep SCOOP. Tijdens deze periode kende de scholengroep een sterke groei van 7.600 naar 10.000 leerlingen. Meeus realiseerde binnen de scholengroep ook verschillende strategische bouw- en infrastructuurprojecten. In zijn recente functie als afdelingshoofd bij de Vlaamse overheid ontwikkelde hij zijn leiderschap verder en legde hij de nadruk op efficiëntie, kwaliteit en duurzaamheid.

Als algemeen directeur van Zaventem wil Meeus focussen op een sterke en toegankelijke dienstverlening, heldere prioriteiten en een strakke uitvoering daarvan, een slagkrachtige organisatie en verbindend leiderschap.

De selectieprocedure voor een algemeen directeur van een lokaal bestuur wordt geleid door een extern en onafhankelijk bureau. Dat is decretaal verplicht.

