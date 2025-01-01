Boerenprotest
© Archiefbeeld

Boeren blokkeren snelweg in Zaventem en Sint-Stevens-Woluwe: verkeer staat muurvast

Het boerenprotest in Brussel vandaag leidt ook tot hinder in de Vlaamse Rand. Nadat tractoren de E40 in Sterrebeek blokkeerden, is er nu een blokkade ter hoogte van Sint-Stevens-Woluwe. Een honderdtal tractoren legt daar het verkeer stil. Alles is volledig afgesloten en er staan files tot 2 uur. Ook in de buurt van Zaventem is een colonne tractoren op weg naar de hoofdstad.

De boerenbetoging vertrekt rond 11 uur aan het Noordstation en eindigt rond 17u30 aan het Luxemburgplein. “Het merendeel van de deelnemers zal zich reeds van ’s morgens vroeg via verschillende invalswegen naar de Wetstraat verplaatsen”, liet de politie gisteren al weten. “Blokkades in en rond Brussel zijn evenmin uitgesloten." In de hoofdstad zijn straten en tunnels afgesloten.

De boerenbetoging in Brussel is een initiatief van Copa-Cogeca, de Europese landbouwerskoepel. Ze protesteren onder meer tegen het Europese landbouwbeleid en Mercosur, het vrijhandelsakkoord met Zuid-Amerikaanse landen. Er worden 10.000 betogers verwacht.

