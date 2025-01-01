Boeren blokkeren snelweg in Zaventem en Sint-Stevens-Woluwe: verkeer staat muurvast

De boerenbetoging vertrekt rond 11 uur aan het Noordstation en eindigt rond 17u30 aan het Luxemburgplein. “Het merendeel van de deelnemers zal zich reeds van ’s morgens vroeg via verschillende invalswegen naar de Wetstraat verplaatsen”, liet de politie gisteren al weten. “Blokkades in en rond Brussel zijn evenmin uitgesloten." In de hoofdstad zijn straten en tunnels afgesloten.

De boerenbetoging in Brussel is een initiatief van Copa-Cogeca, de Europese landbouwerskoepel. Ze protesteren onder meer tegen het Europese landbouwbeleid en Mercosur, het vrijhandelsakkoord met Zuid-Amerikaanse landen. Er worden 10.000 betogers verwacht.