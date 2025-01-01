Zelfrijdend busje brengt nu ook personeel naar vertrekhal Brussels Airport: “Ook testen met cargo gepland”

Brussels Airport is al vier jaar de proeftuin van het Stargate-project. De luchthaven heeft een leidende rol en werkt concrete en innovatieve projecten uit om de luchtvaart duurzamer te maken. In 2025 werden onder meer proefprojecten gelanceerd met een zelfrijdende, elektrische shuttle. “Die shuttle was een primeur in ons land”, klinkt het bij Brussels Airport. “Het busje is uitgerust met zes camera’s en sensoren om het omliggende verkeer te monitoren en vervoerde enkel luchthavenpersoneel. Na een succesvolle test van drie maanden loopt momenteel de tweede fase van het testproject waarbij de shuttle van de terminal naar een personeelsparking rijdt op het luchthavendomein.”

Tot voor kort reed de shutle enkel op de private weg, nu legt het ook een traject af van zo’n drie kilometer langs enkele parkings tot aan de vertrekhal. Het rijdt daarbij ook over publieke wegen en kan acht personen vervoeren. “We testen deze fase uit tot eind dit jaar, het is dus nog te vroeg zeggen hoe en waar we de shuttle in de toekomst zullen inzetten”, zegt projectleider Pieter Leonard. “In een volgende fase gaan we zelfrijdende voertuigen inzetten om vracht op het tarmac te transporteren.”

De shuttle maakt deel uit van het Stargateproject, dat eind 2021 startte en duurzame initiatieven in de luchtvaart moet ontwikkelen en testen. Zo experimenteerde Brussels Airport ook met slimme laadpalen voor elektrische huurwagens, levert het groene stroom afkomstig van de zonnepanelen aan de buurt, loopt er een project met deelfietsen en werd een multimodale reisplanner ontwikkeld. Het project loopt volgend jaar, maar er staan nog enkele proefprojecten op de agenda.

“Volgend jaar wordt de kroon op het vijf jaar durende Stargateproject gezet. Zo zal er een mobiele menginstallatie getest worden die duurzame vliegtuigbrandstof (SAF) mengt met kerosine. Net zoals de afgelopen jaren zal ook bij de toekomstige projecten de milieu-impact worden gemeten en geanalyseerd, zoals CO₂-uitstoot en geluidsimpact”, aldus Brussels Airport.