Zaventems kinderdagverblijf onder vergrootglas: "Veiligheid, zorg en welzijn zijn onze absolute prioriteiten"

Conflict met voormalige medewerker

Het parket van Halle-Vilvoorde voert een onderzoek op basis van een klacht en het Agentschap Opgroeien plaatst Zebrazoen onder handhaving na twee 'zorgwekkende meldingen'. Sarah Masschelein van Helan Kinderopvang nuanceert. "De ouders hebben nu een mail gekregen van het Agentschap Opgroeien naar aanleiding van een risico-inschatting die ze opstarten om twee meldingen uit oktober te onderzoeken", zegt Masschelein. "Die kwamen echter voort uit een intern conflict met een voormalige medewerkster. Na problemen in de samenwerking is die persoon ontslagen, waarna er in een soort van represaille een melding is gebeurd.”

Een voormalige medewerker zou een ouder hebben aangesproken die daarop een melding maakte bij het Agentschap. Volgens Masschelein is de situatie in oktober al besproken met de ouders. Wat nu gebeurt, is volgens Masschelein een volgende formele stap in hetzelfde lopende traject bij Agentschap Opgroeien. Masschelein benadrukt dat Helan niets te verbergen heeft. “Wij hebben in oktober zelf proactief Agentschap Opgroeien op de hoogte gebracht en verlenen volledige medewerking aan alle lopende trajecten. De zorgwekkende meldingen schetsen geen correct beeld van onze werking.”

"Veiligheid, zorg en welzijn zijn onze absolute prioriteiten"

Masschelein betreurt dat de recente communicatie onduidelijkheid heeft gezaaid. “Door ziekte van de teamleader is die mail helaas op een manier verspreid geraakt die voor ongerustheid zorgde, terwijl het over gekende feiten ging”, zegt Masschelein.

Tot slot wijst ze op de inzet van het team. “Onze medewerkers zetten zich elke dag met hart en ziel in voor de kinderen. Veiligheid, zorg en welzijn zijn onze absolute prioriteiten”, zegt Masschelein. “Er zijn voor zover wij weten geen nieuwe meldingen, en dat hebben we ook intern nog eens laten bevestigen.”