Diegem sluit 2025 af met een punt tegen Cercle Brugge B

In de eerste nationale ontving Diegem gisteren Cercle Brugge B. Vooraf was Diegem 14de, Cercle zesde. Punten pakken in de strijd voor het behoud, dat was de opdracht voor de thuisploeg. En dat is gelukt. Diegem sprokkelt een punt na een 1-1 gelijkspel. Sowieso moet Diegem na de winterstop vol aan de bak om degradatie te vermijden. Het team van Nico Van Nerom staat nu één na laatste. Hier het matchverslag.