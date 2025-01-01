Zwaar verkeersongeval op Edingsesteenweg: vier gewonden, ook brandweerman raakt gekwetst

Zwaar verkeersongeval op Edingsesteenweg: vier gewonden, ook brandweerman raakt gekwetst

Afgelopen nacht is er een zwaar verkeersongeval gebeurd op de Edingsesteenweg in Asse. Daarbij vielen vier gewonden, ook een brandweerman raakte gewond bij de bevrijding van de inzittenden.

De hulpdiensten kregen om iets voor drie uur vannacht een oproep binnen voor een zware botsing tussen twee voertuigen. In één van de wagens zat een persoon gekneld, die moest door de brandweer bevrijd worden.

“In totaal vielen er vier slachtoffers”, zegt brandweerwoordvoerder Wouter Jeanfils. “Drie personen raakten lichtgewond, het slachtoffer dat moest bevrijd worden was ernstiger gekwetst.”

Tijdens die reddingsoperatie liep een brandweerman verwondingen op. Hij werd uit voorzorg overgebracht naar het ziekenhuis. “Maar hij stelt het wel”, aldus Jeanfils.

De politie kwam ter plaatse om het verkeer in goede banen te leiden en onderzocht de precieze omstandigheden van het ongeval. De Edingsesteenweg was gedurende de interventie urenlang volledig afgesloten.

Zwaar verkeersongeval op Edingsesteenweg: vier gewonden, ook brandweerman raakt gekwetst

Meest bekeken

Zwaar verkeersongeval op Edingsesteenweg: vier gewonden, ook brandweerman raakt gekwetst
Samenleving

Zwaar verkeersongeval op Edingsesteenweg: vier gewonden, ook brandweerman raakt gekwetst

Samenleving

Londerzeel werkt samen met kringloopwinkel Cirkels: “We gaan vooor breed en toegankelijk hulpaanbod”

vrij 12 dec
Pierebad in Strombeek opent opnieuw de deuren
Sport

Pierebad in Strombeek opent opnieuw de deuren

Al twee cafés in Perk schakelden over op tankbier
Samenleving

Al twee cafés in Perk schakelden over op tankbier: “Niet meer sleuren met vaten"

zat 13 dec
Karin en dochter Kirsten uit Opwijk zijn kampioenen in bikejöring
Sport

Karin en dochter Kirsten uit Opwijk zijn kampioenen in bikejöring: “Hoe sterker de hond, hoe sneller je fietst”

Meer nieuws uit de regio

Team De Fietser organiseert cyclocross in Zellik tijdens Bomaco-Winterjumping
Sport

Team De Fietser organiseert cyclocross in Zellik tijdens Bomaco-Winterjumping: “Veldrijden en paardensport komen samen”

Medewerkers van Intradura onderzoeken of afval wel goed gesorteerd wordt
UPDATE
Samenleving

Intradura voert prijsverhogingen afvalzakken door: "Maar beter sorteren is goed voor je portemonnee"

don 11 dec
De kerk van Asbeek
Samenleving

Kerk van Asbeek sluit eind deze maand voorgoed de deuren als geloofsbestemming

don 11 dec
Bernard Bosch, Kristel Loossens en Jacky Duyck
Cultuur
Samenleving

Dilbeekse kunstenares exposeert op vraag van Radio Rand voor het goede doel

woe 10 dec
Cultuur

Weesgedichten zoeken ramen: "Kunst van de poëzie verspreiden"

maa 8 dec