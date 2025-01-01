Zwaar verkeersongeval op Edingsesteenweg: vier gewonden, ook brandweerman raakt gekwetst

De hulpdiensten kregen om iets voor drie uur vannacht een oproep binnen voor een zware botsing tussen twee voertuigen. In één van de wagens zat een persoon gekneld, die moest door de brandweer bevrijd worden.

“In totaal vielen er vier slachtoffers”, zegt brandweerwoordvoerder Wouter Jeanfils. “Drie personen raakten lichtgewond, het slachtoffer dat moest bevrijd worden was ernstiger gekwetst.”

Tijdens die reddingsoperatie liep een brandweerman verwondingen op. Hij werd uit voorzorg overgebracht naar het ziekenhuis. “Maar hij stelt het wel”, aldus Jeanfils.

De politie kwam ter plaatse om het verkeer in goede banen te leiden en onderzocht de precieze omstandigheden van het ongeval. De Edingsesteenweg was gedurende de interventie urenlang volledig afgesloten.