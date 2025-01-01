Weesgedichten zoeken ramen: "Kunst van de poëzie verspreiden"

Asse en Halle zkt. ramen

In Asse nemen de bibliotheken van Asse en Zellik neemt deel aan het project #Weesgedichten. Bij de vorige editie doken er 60 gedichten op in de Assese straten, nu zoeken de bibliotheken 76 ramen. "Het doel? Straten overspoelen met gedichten en zo het onterecht saaie image van poëzie slopen", klinkt het. "Speciaal voor deze actie werden gedichten geselecteerd van bekende en nog te ontdekken dichters, van (inter)nationaal of net heel lokaal talent."

Wil je je raam ter beschikking stellen van de poëzie? Voor Asse kan je vanaf 12.00 uur vanmiddag deze link volgen. Ook vrijwilligers die mee willen werken om de gedichten op de ramen te schrijven zijn steeds welkom.

Ook in Halle kan je je raam opgeven om een gedicht te adopteren.

Ook Vilvoorde doet mee

Het weesgedichten project gaat door in gans Vlaanderen. Vilvoords schepen van Cultuur Katrien Vaes is opgetogen over het gedeelde project. “De stad Vilvoorde hecht veel belang aan kunst in de openbare ruimte. Het maakt cultuur toegankelijk en voegt schoonheid toe aan de omgeving. De idee om (wees)gedichten op ramen te plaatsen, past helemaal in die visie en is de perfecte aanloop naar de maand van de poëzie. Doordat de bibliotheek en Asiat Park de handen in elkaar slaan, kunnen we nog meer mensen bereiken en de kunst van de poëzie verspreiden.”

Ook in Vilvoorde zoeken ze nog ramen en vrijwilligers. “Iedereen die goesting heeft om mee te schrijven is welkom,” vult Bruna Isella, programmaverantwoordelijke van Asiat Park, aan. “Het enige dat je nodig hebt is een warme jas en een goed paar handschoenen tijdens de momenten wanneer je onderweg bent.” Geïnteresseerde schrijvers kunnen zich daarvoor aanmelden via de website van Bibliotheek Vilvoorde en Asiat Park.

De poëzieweek vindt plaats va, 29 januari tot en met 4 februari 2026.