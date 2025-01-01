Gelijkspel tegen Turnhout stopt Elewijts zegereeks

Met twee zeges op een rij waar ze telkens drie goals maakten, is Elewijt aan een goede reeks bezig in de 3e nationale B. Maar tegen Turnhout verloopt het een pak moeizamer, de bezoekers hebben in de eerste helft de beste kansen en missen zelfs een penalty. Voetbal draait om doelpunten en dat demonstreert de thuisploeg vijf minuten voor de rust, een een-tweetje tussen Breugelmans en Bell en de kapitein kan alleen op doel af, hij geeft De Fré het nakijken, 1-0 voor Elewijt. Dat is ook meteen de ruststand.

De bezoekers gaan na de pauze door op hun elan en Elewijt komt moeilijk tot kansen, doelman De Reys gaat dan in de fout, Turnhout krijgt nog een strafschop, maar deze keer lobt Coeckelbergs de bal over het doel. Elewijt lijkt de drie punten thuis te houden tot Van Houtum, met een afgeweken bal, de bordjes toch gelijkhangt, 1-1.

Wat volgt, is een dol laatste kwartier waar beide ploegen nog volop willen winnen, Elewijt komt nog het dichtst bij de zege maar Bell treft de paal. 1-1 is de eindstand, Elewijt blijft zo in de middenmoot staan.