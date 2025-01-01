FeliX Art & Eco Museum in Drogenbos opent expo over Jan Walravens: “Een veelzijdig en temperamentvol criticus”

Jan Walravens was een Belgische schrijver, kunstcriticus en journalist en geldt als één van de sleutelfiguren in de naoorlogse Vlaamse literatuur. Zijn werk en activiteiten maakten hem tot een voorvechter van artistieke en maatschappelijke vernieuwing. “Jan was een temperamentvol criticus”, klinkt het bij FeliX Art & Eco Museum. “Minder bekend is dat hij ook een indrukwekkend kunstkritisch oeuvre naliet. Het was een markant man met een bijzondere manier van kijken. Hij vertrok altijd vanuit zijn eigen ontroering en zag zichzelf als eerste toeschouwer.”

De figuur van Jan Walravens valt op door zijn veelzijdigheid. Zijn scherpe en heldere pen is alomtegenwoordig op de literaire en kunstscène na de Tweede Wereldoorlog. Hans Vandevoorde en Katrien Vanhamel, wetenschappelijke samenstellers van 45-65, gaan met de expo op zoek naar Walravens’ inzichten in de kunstwereld. “Dit gebeurt met een tentoonstelling over kunstenaars van verschillende generaties, die hij met een verfrissende openheid benaderde. In eerste instantie stelt hij kunstenaars van eigen bodem voor, maar zijn blik reikt ook verder tot de internationale kunstscène”, aldus het museum in Drogenbos.

De expo over Jan Walravens in het FeliX Art & Eco Museum loopt nog tot en met april volgend jaar.