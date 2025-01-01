Schepen van Financiën in Drogenbos Philippe Queroles

Meerjarenplan Drogenbos combineert eigen investeringen met subsidieaanvragen

Het lokaal bestuur van Drogenbos heeft de plannen voor de komende jaren klaar. Drogenbos is veruit de kleinste gemeente in onze regio, maar dat zou je niet zeggen aan het aantal investeringen. Zo staan er verschillende grote projecten op de agenda, met onder meer de heraanleg van de Paul Gilsonlaan, een nieuwe vleugel voor de Nederlandstalige gemeenteschool en de ontwikkeling van een administratieve campus. Al rekent Drogenbos op heel wat subsidies om veel van de projecten te realiseren.

De Paul Gilsonlaan in Drogenbos moet er binnen enkele jaren helemaal anders uitzien. De heraanleg van de drukke baan zou 4,5 miljoen euro kosten. "Maar dat bedrag is voor ons als gemeente te groot om te dragen, dus we rekenen op subsidies. Bovendien zijn er dringend herstellingswerken nodig in de Nederlandstalige school, dus ook daarvoor willen we ons eigen budget combineren met subsidies," aldus schepen van Financiën Philippe Queroles. Ook de restauratie van de binnenkant van de Sint-Niklaaskerk wil Drogenbos op die manier aanpakken. Verder is er 1,3 miljoen euro vrijgemaakt voor een administratieve campus. Maar daarvoor moeten eerst enkele gemeentelijke gebouwen verkocht worden. Na de verkoop van die panden wil Drogenbos alle gemeentelijke diensten samenbrengen.

De inwoners van Drogenbos zien mogelijk wel hun belastingen stijgen vanaf 2027, al stelt het gemeentebestuur dat ze de financiën op orde probeert te houden zonder een verhoging.

