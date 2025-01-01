Burgemeesters willen fusie van politiezones Zennevallei en Dilbeek

De studie de gemeenten laten uitvoeren rond een mogelijke fusie van de politiezones besteedt in de eerste plaats aandacht aan hoe het veiligheidsniveau verhoogd kan worden en hoe de dienstverlening naar burgers toe verbeterd kan worden. Maar ook de financiële, logistieke en operationele aspecten van een mogelijke fusie worden onderzocht. De studie wordt begin volgend jaar opgestart.

Meer slagkracht met lokale verankering

Provinciegouverneur Jan Spooren staat achter het plan, de politiezones Zennevallei en Dilbeek kunnen rekenen op de ondersteuning van zijn diensten en de ervaring van vorige fusietrajecten. “Een mogelijke fusie is geen doel op zich, maar een middel tot meer operationele slagkracht en een kwaliteitsverbetering in de (basis)politiezorg”, zegt burgemeester Jo Vander Meylen, de voorzitter van het politiecollege van PZ Zennevallei. “Een schaalvergroting moet het mogelijk maken om niet alleen meer ploegen op het terrein beschikbaar te hebben voor dringende politiezorg, maar ook om meer proactieve teams in te zetten om criminaliteit te voorkomen, netwerken in beeld te brengen en snel te kunnen interveniëren.”

Volgens Stijn Quaghebeur, de nieuwe burgemeester van Dilbeek, zijn de fusieplannen geen besparingsoperatie. “Een belangrijk uitgangspunt is een lokale verankering, en de inbedding van de lokale politie in de wijken, dicht bij de mensen”, aldus de burgemeester. De verbinding met onze inwoners, ook met de jongeren, is van groot belang om als politie resultaten neer te zetten voor de hele gemeenschap. In die zin is er de ambitie om een 24/7 onthaalpunt te voorzien, zodat burgers steeds zowel telefonisch als fysiek terecht kunnen bij hun lokale politie”. Eerder onderzocht Dilbeek al een fusie met de politiezones TARL en AMOW, maar die gesprekken liepen vast.

Reactie Vlaams Belang

“Als deze fusie leidt tot meer blauw op straat, een hardere aanpak van de uitdijende criminaliteit en een sterkere wijkwerking: prima. Als het een zuivere besparingsoefening wordt ten koste van de veiligheid van onze burgers, dan zal Vlaams Belang zich met alle macht verzetten.” Met die woorden reageert Klaas Slootmans, politieraadslid voor Vlaams Belang, op de aangekondigde fusieplannen tussen de politiezones Zennevallei en Dilbeek. Volgens Slootmans kan een grotere zone extra slagkracht opleveren, maar alleen als alle vrijgekomen middelen aantoonbaar opnieuw in veiligheid worden geïnvesteerd, en niet worden weggeboekt als besparing. Slootmans benadrukt ook het belang een sterke wijkpolitie die dicht bij de burger staat. "De basis moet nabij blijven: één wijkagent per 4.000 inwoners met vaste spreekuren in elke wijk," klinkt het.