Dworp sluit vijf dagen feest af met jaarmarkt: “Bindmiddel voor het sociale leven”

De Beerselse deelgemeente Dworp was vandaag het decor van de traditionele jaarmarkt, en dat al voor de 177ste keer. De jaarmarkt is het sluitstuk van vijf dagen feest en plezier, met kraampjes, kermis, dieren en exposities.

De organisatie rekende, ondanks het kwakkelweer van de komende dagen, op een grote opkomst. De regen hield de mensen niet tegen. “De jaarmarkt brengt leven in Dworp”, zegt Karina Van Mackelbergh. “Je komt vrienden die je al lang niet meer gezien hebt, slaat een babbeltje en je bent in de buitenlucht.”

Ook marktkramer Gerry geniet van de sfeer. “Zo’n jaarmarkt brengt altijd veel volk op de been, dat is altijd interessant voor de verkoop”, klinkt het. “Ik doe ook weekmarkten, maar jaarmarkten zijn toch wel iets speciaals. Mensen zijn meer in vakantiegevoel.”

Het is al de 177ste keer dat de jaarmarkt plaatsvindt in Dworp. “België bestond nog niet toen ze hier mee begonnen”, zegt Marc Debremaeker, voorzitter van het jaarmarktcomité. “Ik denk dat ze in onze landelijke gemeente een bindmiddel is voor het sociaal leven. Als de jeugd hier vandaag is, is ook de toekomst verzekerd voor later.”

