Bouw van nieuw woonzorgcentrum in Beersel loopt opnieuw vertraging op: “Spijtig voor iedereen, vooral voor de bewoners”

Het woonzorgcentrum De Ceder in Beersel is zo'n 30 jaar oud en volgens het gemeentebestuur dringend aan vervanging toe. In april 2022 stelt de gemeente de plannen voor een nieuwbouw voor. Die moesten eind vorig jaar al gerealiseerd zijn, maar buurtbewoners blijven roet in het eten strooien. Ook nadat de plannen werden aangepast.

"We vinden het heel spijtig, maar we moeten vaststellen dat een aantal buurtbewoners, zo’n negen, waarvan een aantal ook in Linkebeek wonen, opnieuw een bezwaar hebben ingediend tegen de vergunning die de provincie gegeven heeft. Eerst had Beersel er één gegeven, daar hebben ze bezwaar tegen ingediend. Dan is het dossier naar de provincie gegaan. De provincie heeft ons opnieuw gelijk gegeven, maar ze putten de rechtsgang helemaal uit. Nu gaan ze dus naar de commissie voor vergunningsbetwistingen waar ze een bezwaar hebben ingediend”, legt Eddy Deknopper uit, hij is schepen van Patrimonium.

Vrees voor verkeersoverlast

De buurtbewoners vrezen overlast door extra verkeer. Daar is volgens de gemeente niks van aan. Eens de nieuwbouw er staat, verhuizen de bewoners van het huidige woonzorgcentrum en worden de oude gebouwen gerenoveerd tot een 30-tal nieuwe assistentiewoningen. De oude assistentiewoningen op de site gaan dan tegen de vlakte.

“Dan gaan we de assistentiewoningen afbreken dat hebben we ook in de fasering aangeduid dus op die manier geven we aan dat er geen bijkomende mobiliteit zal zijn. Wat betreft het park geven we een grote oppervlakte terug aan de natuur, aan het park dat we willen bebossen”, aldus Deknopper.

"Spijtige zaak"

Door het beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen staan de plannen dus opnieuw 'on hold'. En ook al mag de gemeente daarna haar plannen doorzetten, dan nog blijft het onduidelijk of en wanneer het nieuwe woonzorgcentrum er kan komen. Want door nieuwe regelgeving kan een gemeente niet meer zelfs beslissen over een omgevingsvergunning waarbij ze zelf betrokken partij is. De precieze procedures daarover moeten op Vlaams niveau nog uitgeklaard worden.

"Dat is spijtig voor ons, voor ons allemaal, vooral voor de Beerselse belastingsbetaler. Want de 3 à 4 jaar vertraging kost geld. Het is ook spijtig voor de bewoners, meestal tachtigers, die dringend nood hebben aan een nieuw woonzorgcentrum. We kunnen alleen maar vaststellen dat we opnieuw een jaar zullen moeten wachten om te weten waar we staan”, zegt de schepen.