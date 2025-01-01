Burgemeester Beersel reageert op kritiek oppositie: "'t Kan verkeren, zei Bredero"

"Oh, het is volledig verkiezingsbedrog", zegt een ontstelde Kurt Moons, die voor Vlaams Belang in de gemeenteraad van Beersel zetelt. Moons verwijt het gemeentebestuur veel te beloven en weinig te doen: geen extra basisschool, nochtans ooit een speerpunt in het programma van Lijst Burgemeester, en geen zwembad, een verkiezingsvoorstel van N-VA+blauw. "Als je op die manier stemmen moet gaan ronselen, en dan nadien als je de coalitie vormt en aan het bestuur bent, om op die manier te lachen met de burgers, dat is feitelijk onhoorbaar."

"Ik ben verwonderd dat ze dat plots heel jammer vinden", zegt burgemeester Jo Vander Meylen. "Vroeger waren ze niet de grootste voorstander van zwemmen in de buurt, zeker niet het openluchtzwembad in Huizingen. Maar goed, 'het kan verkeren,' zei Bredero." Vander Meylen wijst erop dat er wel heel wat investeringen op de agenda staan, zoals een nieuwe gemeentelijke basisschool in Huizingen en de vernieuwing van de school in Dworp.

Ook fietspaden, een nieuwe brandweerpost in Alsemberg en een nieuw parkeerplan voor Sportcomplex Vogelenzang en de Gemeenveldsite staan op de planning van Beersel. In totaal komt dat neer op een investering van vijftig à zestig miljoen euro. Dat wordt betaald met onder andere een lichte stijging van de opcentiemen en de onroerende voorheffing. "Maar we willen daar duidelijk over zijn", zegt de burgemeester. "We willen dat maar voor vier jaar doen zodat we het plaatje tegen dan rond hebben."