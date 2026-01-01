Dreamland

Jobs van 65 logistieke medewerkers Dreamland Beersel bedreigd

Speelgoedketen Dreamland heeft de intentie om de logistieke activiteiten in Lot, een deelgemeente van Beersel, stop te zetten. Dat maakte de directie bekend op een bijzondere ondernemingsraad. Het bedrijf wil alle distributie voor de Belgische en Nederlandse markt centraliseren in Bilzen, in Limburg. Daardoor zijn in Lot 65 jobs bedreigd. “Dit komt niet uit de lucht vallen”, zegt Koen Roosen van de vakbond ACV Puls.

"65 medewerkers omvat de totale populatie aan logistieke medewerkers die vandaag actief zijn in het magazijn in Lot," legt Koen Roosen van de vakbond ACV Puls uit. De intentie om alle activiteiten over te hevelen naar Limburg zou er al een tijdje zijn. "Vorig jaar vernamen wij via de media dat de directie een site in Bilzen had gekocht. Toen dachten we al dat er iets zou veranderen," vervolgt Roosen.

Sinds oktober 2023 is Dreamland voor 75% in handen van de ToyChamp-groep, die de logistieke operaties volledig wil onderbrengen bij Nolmans Retail Support in Bilzen. Volgens de directie is die centralisatie noodzakelijk omwille van de grote concurrentie, zeker ook van online spelers. "Het is niet onbegrijpelijk dat er gekozen wordt voor één logistieke site om alle activiteiten in onder te brengen, maar het heeft drastische gevolgen voor de werknemers in Lot," zegt Roosen.

Dreamland blijft intussen wel geloven in fysieke winkels. De keten telt er 47. Doel is ook om te blijven investeren in de venieuwing van de winkels. Voor de niet-logistieke administratieve functies op de site in Lot gaat Dreamland op zoek naar een nieuwe locatie in de buurt, zonder jobverlies. Roosen hoopt intussen dat er snel duidelijkheid komt voor de bedreigde werknemers in Lot. "Sociaal overleg is nu cruciaal", stelt Roosen. Volgende week woensdag zitten directie en vakbonden voor het eerst samen.

