Strengere regels voor lage-emissiezone in Brussel: “Bestuurders riskeren om de drie maanden 350 euro boete”

Vanaf 1 januari mogen dieselwagens met euronorm 5 en benzinewagens met euronorm 2 niet meer rondrijden in het Brussels Gewest. Het gaat om wagens die respectievelijk minstens 10 of 25 jaar oud zijn, goed voor 7 procent van het Brusselse voertuigenpark. “Er zijn ongeveer 30.000 voertuigen ingeschreven in Brussel en dat zal een belangrijke stap zijn voor de verbetering van de luchtkwaliteit. Want die 7% van het wagenpark is verantwoordelijk voor 40% van de uitstoot van stikstofdioxide”, zegt Sarah Hollander van Leefmilieu Brussel.

Duizenden Brusselaars moesten de voorbije weken op zoek naar een alternatief voor hun auto. Onder hen ook Brusselaar Daniel Demoustier. “Ik heb mijn trouwe Volvo moeten wegdoen”, zegt Demoustier. “Ik vind dat heel spijtig, maar ik begrijp het ook wel. Aan de andere kant zijn er dus heel veel Brusselaars die nu hun auto moeten verkopen of moeten wegdoen en dat is heel onverwacht.”

Het Brussels Parlement had namelijk een uitstel tot 2027 goedgekeurd, maar werd teruggefloten door het Grondwettelijk Hof. Daardoor gaat de verstrenging toch vanaf volgende week in. Wie dan toch nog met een verboden auto rondrijdt, riskeert om de drie maanden een boete van 350 euro. “Dat geeft de tijd aan de mensen om te veranderen van gedrag. De filosofie van de lage emissiezone is om mensen aan te zetten om van wagen te veranderen of van mobiliteitsgedrag te veranderen zodat we samenwerken aan een betere luchtkwaliteit”, besluit Sarah Hollander van Leefmilieu Brussel.

Controleren of je wagen de hoofdstad nog binnen mag, kan makkelijk via deze website.