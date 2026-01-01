Archeologen vinden schilderachtige donjon uit meesterwerken van Rubens: "Verhaal van Vlaanderen komt tot leven"

Het zeventiende-eeuwse waterkasteel 'Het Steen', het zogenaamde Rubenskasteel, in de Zemstse deelgemeente Elewijt geeft nog steeds geheimen prijs. Zo hebben archeologen onlangs de donjon gevonden die de beroemdste bewoner van 'Het Steen', de barokschilder Rubens, op een aantal meesterwerken heeft afgebeeld. Lang hebben wetenschappers gedacht dat Rubens de donjon heeft vezonnen, maar de vondst van de donjoncontouren werpt een nieuw licht op de zaak.

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weyts grijpt de vondst van de donjon aan om de nieuwe beheerder van het Rubenskasteel bekend te maken. Herita, dat onlangs ook het beheer van het Kasteel van Beersel op zich heeft genomen en zich als National Trust van Vlaanderen opwerpt, zal het kasteel restaureren en openstellen met middelen van de Vlaamse overheid en private partners. “De overdracht van het beheer naar Herita is geen eindpunt, maar het begin van een nieuwe fase", zegt Heritadirecteur Matthias Franken. "Ook op deze plek zullen we steun nodig hebben van vrijwilligers, partners, investeerders en donateurs om er een succesverhaal van te maken. Alleen zo kan het Rubenskasteel uitgroeien tot een plek die niet alleen bewaard wordt, maar ook echt beleefd én gedragen kan worden." Tegen 2029 moet het domein in ere hersteld zijn; Herita wil zo snel mogelijk Het Steen voor het grote publiek openstellen.

Tijd om te talmen is er niet. “In 2027 vieren we 450 jaar Pieter Paul Rubens. En dat gaan we niet zomaar laten passeren”, zegt minister Weyts. “Rubens is dé Vlaamse Meester bij uitstek, één van de beroemdste schilders ter wereld, en zijn werken zijn van enorme waarde. Rubens ís het Verhaal van Vlaanderen. Waar beter dan in zijn kasteel om deze unieke verjaardag te vieren? Als Vlamingen mogen we echt wat meer fier zijn op onze Rubens. En mogen we ook beseffen dat we Rubens veel meer kunnen uitspelen als een troef, ook internationaal. Met het Rubenskasteel kunnen we hoge ogen gooien”