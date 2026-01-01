De Abdij van Grimbergen verkoopt werken van Banksy ten voordele van Oekraïense oorlogsslachtoffers

Abdij van Grimbergen verkoopt werken van Banksy: “Opbrengsten gaan naar oorlogsslachtoffers in Oekraïne”

In de Abdij van Grimbergen kan je de komende dagen originele werken van de Britse kunstenaar Banksy op de kop tikken. Het gaat onder meer om graffititekeningen die zijn achtergelaten op kapot geschoten gebouwen in Kiev. Alle opbrengsten gaan integraal naar die hulpactie die pater Karel Stautemas in 2022 op poten heeft gezet voor oorlogsslachtoffers in Oekraïne.

Al bijna vier jaar zet de Abdij van Grimbergen zich in voor de Oekraïense bevolking, samen met de oud-scouts van Grimbergen. Onder impuls van pater Karel Stautemas groeide het initiatief uit tot een internationale humanitaire hulpactie. Stautemas en de oud-scouts organiseerden in de begindagen van de konvooien om oorlogsvluchtelingen naar ons land te brengen, stuurde tal van ambulances met medisch materiaal naar het oorlogsgebied en zamelde meer dan 100.000 euro in, onder meer om scholen te herstellen en schuilkelders te bouwen.

Deze week volgt een nieuwe actie om geld in te zamelen. De Actie Pater Karel mag een beperkt aantal authentieke werken van de wereldberoemde kunstenaar Banksy verkopen. “De volledige opbrengst van de verkoop gaat integraal naar nieuwe medische ondersteuning voor de stad Chernihiv in Oekraïne”, zegt Karel Stautemas. “Het eerste doel is de aankoop van de 18de ziekenwagen en voertuigen om onder meer de maaltijden te verdelen in het getroffen gebied. Maar ook powerbanks en generatoren zijn er nodig. We stoppen niet zolang de mensen in Oekraïne ons nodig hebben."

Banksy wil dat de werken die tentoongesteld worden in Grimbergen, betaalbaar blijven en niet per opbod verkocht worden. “Voor een goedkoper werk betaal je 100 euro, maar de duurdere versies kosten 1.500 tot 2.500 euro”, klinkt het. De werken zijn voor het grote publiek te bewonderen en te koop, van vrijdag 13 tot en met zondag 15 februari in de Abdij van Grimbergen.

