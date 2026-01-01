Helikopter federale politie boven Steenstraat Humbeek

Politie vat man na melding diefstal: "Dankzij luchtsteun federale politie"

De lokale politiezone Grimbergen kon vannamiddag een verdachte man van een diefstal op heterdaad vatten. Daarbij werd ook Rago, de helikopter van de federale politie, ingezet.

"We kregen dinsdagmiddag een melding van een diefstal in de Steenstraat in Humbeek," bevestigt korpschef Jurgen Braeckmans van de politiezone Grimbergen. "De omstandigheden van de diefstal of inbraak zijn nog niet helemaal duidelijk, feit is wel dat twee mannen op de vlucht waren, waarvoor we melding kregen uit de buurt. Onze interventieteams rukten meteen uit en konden één verdachte vatten. Een tweede is nog voortvluchtig. Het onderzoek loopt. Meer details zijn er nog niet."

