voetbalclub Hoeilaart

ERC Hoeilaart grijpt de macht in 2e provinciale B na winst tegen Tervuren-Duisburg

Hoeilaart heeft de topper tegen Tervuren-Duisbrug in 2de Provinciale B gewonnen. In een rechtstreeks duel om de koppositie trok de thuisploeg met het kleinste verschil aan het langste eind. Door de 1-0 overwinning neemt Hoeilaart de leidersplaats over in het klassement.

Hoeilaart begint het best aan de partij, maar de lat houdt ze van de openingsgoal. Daarna neemt Tervuren over, maar ook hun vizier staat niet op scherp. Beide ploegen weten via vrije trappen enkele kansen af te dwingen, maar scoren lukt niet. Tot vijf minuten voor de rust Dewolf het straatje ingestuurd wordt. Hij verschalkt doelman overhoeks en zet Hoeilaart op 1-0. De bezoekers reageren meteen, maar de lat houdt hen van de gelijkmaker. 1-0 is de ruststand.

De thuisploeg start scherp aan de tweede helft. Tot twee keer toe krijgen ze de kans om de voorsprong te verdubbelen, maar het blijft 1-0. De bezoekers hebben het moeilijk om open kansen te creëren, maar gaandeweg komen ze toch in de buurt van het Hoeilaartse doel. Met één doelpunt verschil is de slotfase bloedstollend, maar de bal wil maar niet goed vallen voor Tervuren-Duisburg. Hoeilaart staat verdedigend sterk en trekt de 1-0 over de streep.

Zo springt Hoeilaart over Tervuren-Duisburg naar de eerste plaats in het klassement. Ze tellen nu twee punten meer.

Meest bekeken

Moutershof in Meise
Samenleving

Bod op failliet woonzorgcentrum Moutershof: “Curatoren hebben goede hoop, maar onzekerheid blijft”

vrij 6 feb
brand hotel Abbey Grimbergen
Samenleving

Hotel in Grimbergen geëvacueerd door brand: "Geen gewonden"

opsporingsbericht_ZARDAIN PEREZ
Justitie

80-jarige vrouw die in Sint-Pieters-Leeuw verdween, teruggevonden

zat 7 feb
Affligem Pleegzorggemeente
Samenleving

Affligem geeft startschot als pleegzorggemeente tijdens Affligem Kermist

zat 7 feb
180 jobs op de tocht bij Krëfel
Economie

180 jobs op de tocht bij Krëfel: “Vijf winkels sluiten, reorganisatie hoofdzetel in Grimbergen”

vrij 6 feb

Meer nieuws uit de regio

Billie Pauly
Sport

Billie Pauly uit Overijse beheerst alle disciplines op de fiets: “Nog maar 13, maar nu al indrukwekkend palmares”

GRUP Groenendaal
Mobiliteit

Hoeilaarts burgemeester Vandenput niet tevreden met GRUP knooppunt Groenendaal: “Vlaamse regering moet uit ivoren toren komen”

woe 4 feb
Een treinreiziger met een beperkte mobiliteit krijgt assistentie bij het instappen
Mobiliteit
Samenleving

NMBS breidt stations met assistentie uit: "Mobiele teams en treinbegeleider"

vrij 23 jan
Het Begijntjesbad in Overijse
Jeugd
Samenleving
Politiek

Overijse maakt duidelijke afspraken over Begijntjesbad: "Jaarlijkse bijdrage voor Huldenberg en Hoeilaart"

maa 19 jan
Werken aan de tunnels onder het Leonardkruispunt
Mobiliteit

Verbinding tussen Oudergem en Waterloo afgesloten: omleiding via Maleizen

maa 19 jan