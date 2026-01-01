ERC Hoeilaart grijpt de macht in 2e provinciale B na winst tegen Tervuren-Duisburg

Hoeilaart begint het best aan de partij, maar de lat houdt ze van de openingsgoal. Daarna neemt Tervuren over, maar ook hun vizier staat niet op scherp. Beide ploegen weten via vrije trappen enkele kansen af te dwingen, maar scoren lukt niet. Tot vijf minuten voor de rust Dewolf het straatje ingestuurd wordt. Hij verschalkt doelman overhoeks en zet Hoeilaart op 1-0. De bezoekers reageren meteen, maar de lat houdt hen van de gelijkmaker. 1-0 is de ruststand.

De thuisploeg start scherp aan de tweede helft. Tot twee keer toe krijgen ze de kans om de voorsprong te verdubbelen, maar het blijft 1-0. De bezoekers hebben het moeilijk om open kansen te creëren, maar gaandeweg komen ze toch in de buurt van het Hoeilaartse doel. Met één doelpunt verschil is de slotfase bloedstollend, maar de bal wil maar niet goed vallen voor Tervuren-Duisburg. Hoeilaart staat verdedigend sterk en trekt de 1-0 over de streep.

Zo springt Hoeilaart over Tervuren-Duisburg naar de eerste plaats in het klassement. Ze tellen nu twee punten meer.