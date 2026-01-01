Overijse maakt duidelijke afspraken over Begijntjesbad: "Jaarlijkse bijdrage voor Huldenberg en Hoeilaart"

"Een gemeentelijk zwembad is cruciaal", zegt Jeroen Van San, schepen van Facilitair Beheer in Overijse. "Tegelijk moeten we eerlijk zijn: het Begijntjesbad kost Overijse elk jaar ettelijke honderdduizende euro's." Daarom heeft Overijse afspraken gemaakt met buurgemeenten Hoeilaart en Huldenberg. Huldenberg zal jaarlijks 76.854 euro betalen; Hoeilaart betaalt 77.921 euro per jaar.

In ruil krijgen de inwoners van beide gemeenten dezelfde voorwaarden als de inwoners van Overijse. "Scholen uit Hoeilaart en Huldenberg kunnen op gelijke voet schoolzwemmen in het Begijntjesbad", zegt Van San. "Verenigingen zullen dezelfde toegang en tarieven krijgen als verenigingen uit Overijse en inwoners betalen hetzelfde voordelige tarief als Overijsenaars."

Ondanks de bijdragen van Hoeilaart en Huldenberg, blijft het zwembad verlieslatend, zegt Van San. "Toch kiezen we er als bestuur bewust voor om het Begijntjesbad open te houden. Omdat we vinden dat een zwembad geen luxe is, maar een maatschappelijke basisvoorziening waar iedereen beter van wordt."