Het Begijntjesbad in Overijse

Overijse maakt duidelijke afspraken over Begijntjesbad: "Jaarlijkse bijdrage voor Huldenberg en Hoeilaart"

Hoeilaart en Huldenberg zullen jaarlijks een bijdrage betalen aan Overijse om gebruik te maken van het Begijntjesbad, dat meldt schepen van Facilitair Beheer Jeroen Van San. In ruil krijgen Hoeilandse en Huldenbergse zwemmers dezelfde voordelen als Overijsenaars. Zo wil Overijse de kosten voor het zwembad drukken.

"Een gemeentelijk zwembad is cruciaal", zegt Jeroen Van San, schepen van Facilitair Beheer in Overijse. "Tegelijk moeten we eerlijk zijn: het Begijntjesbad kost Overijse elk jaar ettelijke honderdduizende euro's." Daarom heeft Overijse afspraken gemaakt met buurgemeenten Hoeilaart en Huldenberg. Huldenberg zal jaarlijks 76.854 euro betalen; Hoeilaart betaalt 77.921 euro per jaar.

In ruil krijgen de inwoners van beide gemeenten dezelfde voorwaarden als de inwoners van Overijse. "Scholen uit Hoeilaart en Huldenberg kunnen op gelijke voet schoolzwemmen in het Begijntjesbad", zegt Van San. "Verenigingen zullen dezelfde toegang en tarieven krijgen als verenigingen uit Overijse en inwoners betalen hetzelfde voordelige tarief als Overijsenaars."

Ondanks de bijdragen van Hoeilaart en Huldenberg, blijft het zwembad verlieslatend, zegt Van San. "Toch kiezen we er als bestuur bewust voor om het Begijntjesbad open te houden. Omdat we vinden dat een zwembad geen luxe is, maar een maatschappelijke basisvoorziening waar iedereen beter van wordt."

Meest bekeken

Een bus van De Lijn in de zon.
Mobiliteit
Politiek

De Lijn maakt efficiëntieoefening: "Bussen waar slechts een enkeling gebruik van maakt"

zat 17 jan
Hans Bonte
Politiek

Hans Bonte vervangt Depraetere als minister: "Ook viceminister-president"

maa 19 jan
Vrouw aan de kassa bij Colruyt Halle
Economie

Colruyt gaat winkels half uur vroeger openen

De plaats van het arbeidsongeval in Dilbeek
Samenleving
Justitie

Zwaar arbeidsongeval in Dilbeek: één slachtoffer naar het ziekenhuis

Ruud De Rybel en David Maréchal op de atletiekpiste
Sport

Nieuw atletiekteam Feniks Performance Team mikt op de Spelen

zon 18 jan

Meer nieuws uit de regio

Siemon De Mesmaeker en Jitse De Beer zijn Jolly Jumpers.
Sport
Jeugd

Siemon en Jitse springen naar kampioenschappen: "Europese titel of een podium zou leuk zijn"

Werken aan de tunnels onder het Leonardkruispunt
Mobiliteit

Verbinding tussen Oudergem en Waterloo afgesloten: omleiding via Maleizen

De expo van Oscare en VAGA vzw toont portretten van mensen met brandwonden of aangeboren gelaatsafwijkingen
Cultuur
Samenleving

Fototentoonstelling Oscare en VAGA vzw: "Geen kunst, maar harde realiteit"

woe 7 jan
Een warmtescan toont waar de isolatie beter kan.
Wonen
Groen

Druivenstreekgemeenten verlengen Klimaatalliantie tot 2031

don 8 jan
Het grote woonproject op de Koldamsite in Hoeilaart krijgt groen licht
Wonen
Samenleving

Groen licht voor groot woonproject op Koldamsite in Hoeilaart: “Maximaal rekening gehouden met de buurt”

din 6 jan