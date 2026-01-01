Het gebouw van Orelia in Beersel

Rusthuisgroep Orelia in nauwe schoentjes

Rusthuisgroep Orelia, met vestigingen in Beersel, Dilbeek en Grimbergen, zit in nauwe schoentjes. De groep heeft volgens Zorginspectie 127.000 euro achtergehouden, hoewel die voor cliënten was bestemd.

Het gaat om kortingen die Orelia krijgt op medicatie, waarvoor inwoners dus te veel zouden hebben betaald. Orelia ontkent de beschuldigingen in alle toonaarden. Het kabinet van Vlaams minister van Welzijn Caroline Gennez start een onderzoek naar de feiten.

Orelia zit al langer in financieel zwaar weer. Sinds december van vorig jaar is de groep op zoek naar een nieuwe investeerder. Volgens Orelia zou de oorzaak toenemende druk op de sector en stijgende werkingskosten zijn.

Orelia heeft behalve in Grimbergen, Beersel en Dilbeek nog twaalf andere vestigingen in het land.

