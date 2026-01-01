Rusthuisgroep Orelia in nauwe schoentjes

Het gaat om kortingen die Orelia krijgt op medicatie, waarvoor inwoners dus te veel zouden hebben betaald. Orelia ontkent de beschuldigingen in alle toonaarden. Het kabinet van Vlaams minister van Welzijn Caroline Gennez start een onderzoek naar de feiten.

Orelia zit al langer in financieel zwaar weer. Sinds december van vorig jaar is de groep op zoek naar een nieuwe investeerder. Volgens Orelia zou de oorzaak toenemende druk op de sector en stijgende werkingskosten zijn.

Orelia heeft behalve in Grimbergen, Beersel en Dilbeek nog twaalf andere vestigingen in het land.