Zeven gemeenten uit de Vlaamse Rand blazen samenwerking als sportregio nieuw leven in

Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Genesius-Rode en Linkebeek werken al samen sinds 1997 in een sportregio. Maar sinds sport in 2018 een Vlaamse aangelegenheid werd en de provinciale middelen wegvielen, bloedde de samenwerking wat dood. De herlancering van de sportregio moet een nieuwe wind doen waaien. "De samenwerking die er was leverde toch wel vruchtbare ideeën op. We willen dan ook iedereen weer in beweging krijgen," zegt An Speeckaert, voorzitter van het beheerscomité ILVZWR.

Alle partners zien een meerwaarde in bovenlokaal werken en zijn bereid om per inwoner 0,30 euro bij te dragen voor de werking van de sportregio. "Bij groepsaankopen zouden we door samen te werken winst kunnen maken en ook G-sport is soms wat moeilijker te organiseren op lokaal niveau," aldus Pieter Busselot, ondervoorzitter van het beheerscomité ILVZWR.

Het jaaractieplan dat de gemeenten samenstelden staat alvast in het teken van zwemmen. Onder het motto "kijk ik drijf", willen ze ernaar streven dat elk kind leert zwemmen. Ook wil de vernieuwde sportregio werk maken van een duurzaam gravelnetwerk in de regio. "In elke gemeente werkn we zo'n parcours uit. De ene heeft het voordeel van veel heuvels te hebben, de ander heeft meer bosrijk gebied. Door die parcours samen aan te bieden, is er voor elk wat wils."