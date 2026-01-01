Een vrijwilliger helpt bezoekers tijdens het Hyacintenfestival
© ANB

Natuur en Bos zoekt vrijwilligers om Hyacintenfestival Hallerbos mee in goede banen te leiden

Het Agentschap Natuur en Bos is op zoek naar vrijwilligers die het jaarlijkse Hyacintenfestival mee in goede banen willen leiden. Vrijwilligers spelen een cruciale rol bij het begeleiden van de tienduizenden bezoekers die het paarse bloementapijt komen bewonderen én het beschermen van het natuurgebied. Geïnteresseerde Hallenaren en natuurliefhebbers uit de buurt kunnen op 11 maart een infomoment bijwonen.

Tijdens het Hyacintenfestival helpen vrijwilligers onder meer bij het wegwijs maken van wandelaars, het aanduiden van de mooiste plekjes, het opruimen van zwerfvuil en het erop toezien dat bezoekers op de paden blijven.

"In ruil voor hun inzet krijgen vrijwilligers een bijzondere ervaring midden in een van de mooiste bossen van Vlaanderen," klinkt het bij het Agentschap Natuur en Bos. "Ze komen in contact met andere natuurenthousiastelingen, ontvangen alle nodige materialen én zijn verzekerd tijdens hun vrijwilligerswerk."

Boswachter Thomas Boonen benadrukt hoe waardevol de hulp van vrijwilligers is: “Tijdens de hyacintenbloei verandert het Hallerbos in een magisch paars tapijt dat bezoekers van over de hele wereld aantrekt. Zonder de inzet van onze vrijwilligers zouden we deze stroom nooit even vlot en veilig kunnen begeleiden. Zij zijn onze ogen en oren in het bos en helpen ons om dit kwetsbare natuurjuweel in het westen van het Nationaal Park Brabantse Wouden te beschermen. Hun enthousiasme maakt het festival elk jaar opnieuw tot een groot succes.”

Infomoment voor geïnteresseerden

Tijdens een infomoment op 11 maart om 19 uur doet Natuur en Bos in het Bosmuseum Hallerbos uit de doeken wat de taken inhouden, en wat de planning en het verloop van de hyacintenbloei betekenen. Meer info krijg je door een mailtje te sturen naar [email protected].

Meest bekeken

Burgemeester van Dilbeek, Stijn Quaghebeur
Mobiliteit
Samenleving

Dilbeek en Lennik trekken naar Crucke voor toegenomen vliegtuiglawaai: "Maximaal tot een minimum beperken"

Billie Pauly
Sport

Billie Pauly uit Overijse beheerst alle disciplines op de fiets: “Nog maar 13, maar nu al indrukwekkend palmares”

zat 7 feb
Zwembad Wauterbos
Sport

Zwembad Wauterbos gesloten door defect: "Doen er alles aan om de periode zo kort mogelijk te houden"

Het parket zoekt twee personen die ervan worden verdacht een treinbegeleider te hebben geslagen
Justitie

Parket zoekt verdachten die treinbegeleider aanvielen: "Vroeg hen vriendelijk de trein te verlaten"

Sport

Brabo Antwerp klopt leider VBT Machelen in vijfsetter: “Geen domper op titelambities”

Meer nieuws uit de regio

renovatie Claeskapel
Samenleving

Restauratie dak Claeskapel in Lembeek is klaar: “Rest van de restauratie is voor later”

zon 8 feb
Oncologie Halle
Samenleving

AZ Sint-Maria Halle krijgt officiële erkenning voor gespecialiseerde oncologische zorg: “Belangrijke mijlpaal”

Zesdejaars Heilig Hart en College in Halle vieren laatste 100 dagen tijdens Jokeday
Jeugd
Onderwijs

Zesdejaars Heilig Hart en College in Halle vieren laatste 100 dagen tijdens Jokeday

Barry Callebaut investeert 125 miljoen euro in fabriek in Halle
Economie

Barry Callebaut investeert 125 miljoen euro in fabriek in Halle: "Ons verhaal voortzetten"

don 5 feb
Agentschap Wegen en Verkeer test camera’s met AI in Halle
Mobiliteit

Agentschap Wegen en Verkeer test camera’s met AI in Halle: “Verkeerslichten slimmer en veiliger maken”

don 5 feb