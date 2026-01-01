Natuur en Bos zoekt vrijwilligers om Hyacintenfestival Hallerbos mee in goede banen te leiden

Tijdens het Hyacintenfestival helpen vrijwilligers onder meer bij het wegwijs maken van wandelaars, het aanduiden van de mooiste plekjes, het opruimen van zwerfvuil en het erop toezien dat bezoekers op de paden blijven.

"In ruil voor hun inzet krijgen vrijwilligers een bijzondere ervaring midden in een van de mooiste bossen van Vlaanderen," klinkt het bij het Agentschap Natuur en Bos. "Ze komen in contact met andere natuurenthousiastelingen, ontvangen alle nodige materialen én zijn verzekerd tijdens hun vrijwilligerswerk."

Boswachter Thomas Boonen benadrukt hoe waardevol de hulp van vrijwilligers is: “Tijdens de hyacintenbloei verandert het Hallerbos in een magisch paars tapijt dat bezoekers van over de hele wereld aantrekt. Zonder de inzet van onze vrijwilligers zouden we deze stroom nooit even vlot en veilig kunnen begeleiden. Zij zijn onze ogen en oren in het bos en helpen ons om dit kwetsbare natuurjuweel in het westen van het Nationaal Park Brabantse Wouden te beschermen. Hun enthousiasme maakt het festival elk jaar opnieuw tot een groot succes.”

Infomoment voor geïnteresseerden

Tijdens een infomoment op 11 maart om 19 uur doet Natuur en Bos in het Bosmuseum Hallerbos uit de doeken wat de taken inhouden, en wat de planning en het verloop van de hyacintenbloei betekenen. Meer info krijg je door een mailtje te sturen naar [email protected].