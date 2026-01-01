Brussels Airport Fund geeft 100.000 euro steun aan 11 duurzame projecten rond de luchthaven

De geselecteerde projecten ontvangen elk een bedrag tussen 3.000 en 10.000 euro waarmee ze hun project in de loop van 2026 kunnen realiseren. Zo worden in verschillende gemeenten groene zones aangelegd waar jong en oud kunnen genieten van de natuur en de sociale banden versterken.

In Kraainem ontwikkelt vzw Le Courtileke het buurtcompostproject ‘Komposterre’ om samen met bewoners en een school organisch afval om te zetten in bodemvoeding. In Machelen wordt op basisschool De Windroos dan weer een groene speelruimte aangelegd waar kinderen in openlucht les kunnen krijgen en ze ook helpen bij de aanleg en het onderhoud.

Nieuwe projectoproep in mei

Het Brussels Airport Fund werd opgericht in 2023. Sindsdien kregen 42 duurzame initiatieven financiële steun. In totaal werd zo 362.000 euro toegekend aan projecten met een positieve impact op mens en natuur in de omgeving van de luchthaven. In mei dit jaar zal een nieuwe projectoproep gelanceerd worden voor steun in 2027.