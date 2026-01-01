Man Kei To trekt met medaille-ambitie naar WK G-badminton in Bahrein: “Ik ben er klaar voor”

In 2024 pakte To brons in het enkelspel op het WK en vorig jaar werd ze vice-Europees kampioen. Kiki zal deelnemen aan het enkelspel en het gemengd dubbelspel en trekt met ambitie naar Bahrein. De topsporter droomt van een podium. “Dat is waar ik op mik, maar er zal hard voor gevochten worden”, zegt ze. “Alle toppers nemen deel en er zijn ook nieuwe concurrenten die een hoog niveau getoond hebben. Ik ben er klaar voor.”

Kiki schaafde vorig jaar haar slag-en roltechnieken bij onder begeleiding van haar nieuwe trainer bij Badminton Vlaanderen. In 2025 stond ze vaak in finales, maar boekte ze geen toernooiwinsten. “Doordat ik aan mijn techniek werkte, had ik iets minder automatismen en wedstrijdritme, maar die keuze zal in 2026 hopelijk renderen. Ik heb hard gewerkt aan mijn slagen en ook conditioneel ben ik in orde.”

Na het behalen van de Europese titel in Rotterdam in 2023, won Man-Kei To haar eerste WK-medaille in het enkelspel tijdens de wereldkampioenschappen in Pattaya het jaar daarop. Vorig jaar begon Kiki als titelverdediger aan het Europees kampioenschap. Ze schopte het tot in de finale, maar daarin was de Zwitserse Cynthia Mathez sterker. Kiki wil er net als de voorbije jaren staan in Bahrein, waar ze ook zal deelnemen aan het gemengd dubbelspel, samen met de Chileen Jaime Aranguiz.