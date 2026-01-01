Extra wachttijden op Brussels Airport door defecte scanpoortjes

Reizigers naar bestemmingen buiten de Schengenzone worden nu handmatig gecontroleerd door de federale politie. Dat leidt tot extra wachttijden van 30 minuten voor vertrekkende passagiers en van een uur voor aankomende reizigers.

Brussels Airport adviseert reizigers om 3 uur op voorhand aanwezig te zijn en direct naar de pascontrole te gaan. Het zou gaan om een technisch probleem en niet om een cyberaanval.