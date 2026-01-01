Brussels Airport vertrekhal
© Archief

Extra wachttijden op Brussels Airport door defecte scanpoortjes

Op Brussels Airport zijn door een technisch defect de elektronische poortjes voor grenscontrole sinds gisteravond buiten gebruik. Dat levert problemen op voor vluchten buiten de Schengenzone.

Reizigers naar bestemmingen buiten de Schengenzone worden nu handmatig gecontroleerd door de federale politie. Dat leidt tot extra wachttijden van 30 minuten voor vertrekkende passagiers en van een uur voor aankomende reizigers.

Brussels Airport adviseert reizigers om 3 uur op voorhand aanwezig te zijn en direct naar de pascontrole te gaan. Het zou gaan om een technisch probleem en niet om een cyberaanval.

