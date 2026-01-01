Vlaanderen gaat voor groene beschutting voor dieren: “Bomen geven meer dan alleen schaduw”

Hittegolven, droge zomers en ander extreem weer drukken steeds harder op onze landbouwsector, op ons landschap en op onze landbouwdieren. Daarom moeten alle weidedieren vanaf 2029 verplicht beschutting moeten hebben tegen hitte en koude. Eigenaars kunnen die beschutting op verschillende manieren invullen. Ze zouden er dus voor kunnen kiezen om allerlei stenen of betonnen constructies neer te poten. Dan dreigt het Vlaamse landschap een pak lelijker te worden.

Dierenminister Ben Weyts werkt nu samen met de 18 Regionale Landschappen om veehouders te laten kiezen voor natuurlijke beschutting. Ze lanceren tot eind 2027 een offensief om in heel Vlaanderen streekeigen bomen en struiken aan te planten in graasweides. “Dit bomenoffensief is goed voor onze dieren, goed voor onze boeren en goed voor ons landschap”, zegt Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts. “We verplichten beschutting voor onze dieren, maar daar zijn geen dure of moeilijke investeringen voor nodig – en al zeker geen betonnen constructies.”