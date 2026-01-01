Vlaanderen en de Regionale Landschappen gaan samen voor groene beschutting voor dieren

Vlaanderen gaat voor groene beschutting voor dieren: “Bomen geven meer dan alleen schaduw”

In Vlaanderen is het vanaf 2029 verplicht dat alle weidedieren beschut zijn tegen hitte en koude. Om te verhinderen dat er overal stenen of betonnen constructies opduiken in onze weides, krijgen veehouders bomen en begeleiding aangeboden. Vlaanderen en de Regionale Landschappen slaan daarvoor de handen in elkaar.

Hittegolven, droge zomers en ander extreem weer drukken steeds harder op onze landbouwsector, op ons landschap en op onze landbouwdieren. Daarom moeten alle weidedieren vanaf 2029 verplicht beschutting moeten hebben tegen hitte en koude. Eigenaars kunnen die beschutting op verschillende manieren invullen. Ze zouden er dus voor kunnen kiezen om allerlei stenen of betonnen constructies neer te poten. Dan dreigt het Vlaamse landschap een pak lelijker te worden.

Dierenminister Ben Weyts werkt nu samen met de 18 Regionale Landschappen om veehouders te laten kiezen voor natuurlijke beschutting. Ze lanceren tot eind 2027 een offensief om in heel Vlaanderen streekeigen bomen en struiken aan te planten in graasweides. “Dit bomenoffensief is goed voor onze dieren, goed voor onze boeren en goed voor ons landschap”, zegt Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts. “We verplichten beschutting voor onze dieren, maar daar zijn geen dure of moeilijke investeringen voor nodig – en al zeker geen betonnen constructies.”

schaduw onder een noteboom

“Bomen geven koeien meer dan alleen schaduw. De bladeren en vruchten bevatten ook voedzame mineralen. Door bomen te planten investeer je bovendien mee in de natuur in je buurt.”

- Seppe Holemans, bioboer uit Gooik

De campagne werd vandaag op gang getrapt bij Hilde Nechelput en Seppe Holemans in Gooik. In 2009 namen zede bioboerderij over en werken elke dag met volle overgave aan hun lokaal verhaal. De aangeplante bomen, liggen verspreid in de weilanden rond hun boerderij. “Het gaat verder dan alleen schaduw geven”, zegt Seppe Holemans. “Het gaat ook om bladeren en vruchten van de bomen, die voedzame mineralen geven aan de koeien. Bovendien investeer je als landbouwer ook een beetje in de natuur in je buurt.”

De 18 Regionale Landschappen nemen de volledige uitvoering op zich. “Onze bomenexperten contacteren de landbouwers, controleren de toelatingsvoorwaarden, gaan op plaatsbezoek en doen de ecotoets. Ze geven advies over boomsoorten, maken een inrichtingsovereenkomst op en voeren de aanplant uit met aangepast beschermingsmateriaal”, aldus Bas Van der Veken, voorzitter van het Vlaams Overleg van Regionale Landschappen.

Meest bekeken

Patiënten in Vlaamse Rand kunnen in ziekenwagen niet meer kiezen voor Nederlandstalig ziekenhuis
Samenleving

Patiënten in Vlaamse Rand kunnen in ziekenwagen niet meer kiezen voor Nederlandstalig ziekenhuis: "Begrip en empathie onbestaande"

GRUP Groenendaal
Mobiliteit

Hoeilaarts burgemeester Vandenput niet tevreden met GRUP knooppunt Groenendaal: “Vlaamse regering moet uit ivoren toren komen”

Economie
Politiek
Justitie

Brussels minister Maron vecht nieuwe hub Brussels Airport aan, Brouns verbolgen: “Bijzonder cynisch”

Filip strijdt tegen agressieve hersentumor
Samenleving

Wereldkankerdag: Filip uit Asse strijdt tegen agressieve hersentumor, zoon Niels doet onderzoek naar behandeling

Peter Van Rompuy
Onderwijs

Vlaams parlementslid Peter Van Rompuy: “Voorrangsregels voor secundaire scholen in Vlaamse Rand zijn dode letter”

Meer nieuws uit de regio

alcoholcontrole
Mobiliteit

Politiezone Pajottenland maakt resultaten bekend van BOB-campagne

woe 4 feb
Basisschool De Oester
Onderwijs

Digitale aanmeldprocedure voor aantal basisscholen in Pajottegem

maa 2 feb
De organisatoren van TRAIL60 gaan op de foto met burgemeester Kris Poelaert
Samenleving
Sport

Twee Olympiërs op TRAIL60 in Pajottegem: "Lokaal inzet voor de strijd tegen mucoviscidose"

zon 1 feb
protest verhuis De Vlinder Pajottegem
Onderwijs

Pajottegem overweegt verhuis in plaats van fusie voor GBS De Vlinder, ouders reageren boos: “Verhuis is géén optie”

woe 28 jan
Jonge regiogenoten van U12 FC Dender nemen deel aan bekendste jeugdtornooi van VS
Sport

Jonge regiogenoten van FC Dender EH nemen deel aan bekendste jeugdtornooi van VS: “Een voetbaldroom komt uit”

maa 26 jan