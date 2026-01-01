Vlaanderen gaat voor groene beschutting voor dieren: “Bomen geven meer dan alleen schaduw”
In Vlaanderen is het vanaf 2029 verplicht dat alle weidedieren beschut zijn tegen hitte en koude. Om te verhinderen dat er overal stenen of betonnen constructies opduiken in onze weides, krijgen veehouders bomen en begeleiding aangeboden. Vlaanderen en de Regionale Landschappen slaan daarvoor de handen in elkaar.
Hittegolven, droge zomers en ander extreem weer drukken steeds harder op onze landbouwsector, op ons landschap en op onze landbouwdieren. Daarom moeten alle weidedieren vanaf 2029 verplicht beschutting moeten hebben tegen hitte en koude. Eigenaars kunnen die beschutting op verschillende manieren invullen. Ze zouden er dus voor kunnen kiezen om allerlei stenen of betonnen constructies neer te poten. Dan dreigt het Vlaamse landschap een pak lelijker te worden.
Dierenminister Ben Weyts werkt nu samen met de 18 Regionale Landschappen om veehouders te laten kiezen voor natuurlijke beschutting. Ze lanceren tot eind 2027 een offensief om in heel Vlaanderen streekeigen bomen en struiken aan te planten in graasweides. “Dit bomenoffensief is goed voor onze dieren, goed voor onze boeren en goed voor ons landschap”, zegt Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts. “We verplichten beschutting voor onze dieren, maar daar zijn geen dure of moeilijke investeringen voor nodig – en al zeker geen betonnen constructies.”
“Bomen geven koeien meer dan alleen schaduw. De bladeren en vruchten bevatten ook voedzame mineralen. Door bomen te planten investeer je bovendien mee in de natuur in je buurt.”
De campagne werd vandaag op gang getrapt bij Hilde Nechelput en Seppe Holemans in Gooik. In 2009 namen zede bioboerderij over en werken elke dag met volle overgave aan hun lokaal verhaal. De aangeplante bomen, liggen verspreid in de weilanden rond hun boerderij. “Het gaat verder dan alleen schaduw geven”, zegt Seppe Holemans. “Het gaat ook om bladeren en vruchten van de bomen, die voedzame mineralen geven aan de koeien. Bovendien investeer je als landbouwer ook een beetje in de natuur in je buurt.”
De 18 Regionale Landschappen nemen de volledige uitvoering op zich. “Onze bomenexperten contacteren de landbouwers, controleren de toelatingsvoorwaarden, gaan op plaatsbezoek en doen de ecotoets. Ze geven advies over boomsoorten, maken een inrichtingsovereenkomst op en voeren de aanplant uit met aangepast beschermingsmateriaal”, aldus Bas Van der Veken, voorzitter van het Vlaams Overleg van Regionale Landschappen.