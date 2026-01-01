Digitale aanmeldprocedure voor aantal basisscholen in Pajottegem

De digitale aanmeldprocedure geldt voor de gemeentelijke scholen GBS De Ontdekking, GBS De Vlinder, GBS De Knipoog, GBS De Notelaar, GBS De Oester, GBS De Regenboog, voor de vrije scholen GVBS De Bloesem, GVBS De Bron, GVBS De Bron kleuters en GO! Markevallei. Voor andere scholen in Pajottegem is zo'n procedure niet nodig.

“Wanneer een kind op dezelfde school blijft, hoeven ouders niets te ondernemen. De inschrijving wordt automatisch verlengd", zegt schepen van Onderwijs Marleen Merckaert. "Maar kiest een gezin voor een andere basisschool in Pajottegem, of gaat een kind voor het eerst naar school in 2026, dan is een digitale aanmelding wel noodzakelijk."

De digitale aanmelding verloopt in twee fases. Van dinsdag 5 tot en met zondag 15 februari kunnen voorrangsgroepen, zoals broers en zussen van kinderen die al op school zitten en kinderen van personeelsleden, zich aanmelden. "De volgorde van aanmelden speelt geen rol. Leerlingen worden toegewezen op basis van onder andere de schoolvoorkeur en de afstand tussen het domicilieadres en de school", klinkt het. Op 24 april worden de resultaten van de aanmeldprocedure bekendgemaakt en kunnen gunstig gerangschikte kinderen worden ingeschreven. Wie zijn kind niet op tijd heeft aangemeld, kan als er nog vrije plaatsen zijn inschrijven vanaf donderdag 21 mei.