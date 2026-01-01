Team Feryn kan onbezorgd racen: "Op lekke band na, perfecte dag"

In de vijfde etappe van de Africa Eco Race brengt de racers van Khnifiss naar Dahkla. Weinig problemen voor Koen Wauters en Tom De Leeuw. “Het was een saaie etappe met in het begin een lekke band, maar het was vooral een goede en plezante etappe zonder benzinedruk of elektronische problemen", zegt Koen Wauters. "Die steen die de lekke band veroorzaakt heeft, ik zou niet weten waar die gelegen heeft. Maar bon, we zijn blij met dit resultaat, met hoe de auto was én we zijn vooral blij dat we de jongens die al dagenlang hun hoofd gepijnigd hebben hoe ze dat benzinedrukprobleem zouden kunnen oplossen, dat we die iets terug hebben kunnen geven. De auto was vandaag perfect.”

Wauters en De Leeuw eindigen zesde en winnen hun klasse. Na enkele dagen met technische problemen, is dat een opluchting. "Het gevoel dat ik de voorbije dagen had dat we in staat waren om mee te doen voor de zege in onze klasse werd vandaag bevestigd. En dat is ‘begot’ een fijn gevoel”, zegt Koen Wauters die in de stand opschuift naar de tiende plaats. Cédric Feryn en Bjorn Burgelman rijden in hun Toyota Landcruiser zesde en winnen hun eigen klasse. "Na vier gereden etappes met verschillende soorten parcoursen hebben Bjorn en ik ons toch wel weten aan te passen", zegt Feryn. "De duinen, dat blijft een werkpunt. Maar goed, daar is ook niets mis mee. We hebben daar tijd laten liggen, maar we zijn er wel door geraakt."

Vandaag staat een rustdag op de planning. Als verrassing is Pascal Feryn, die nog voor het begin van de race door motorproblemen naar huis moest, naar Dahkla afgezakt om de racers een hart onder de riem te steken. “Het is zalig dat hij hier is. Tegelijkertijd begrijp ik ook wel dat het hem ook wat pijn zal doen en dat hij daardoor eerder deze week ook vertrokken is", zegt Koen Wauters. "Maar nu is hij hier en dat is leuk. We gaan er een fijne avond en een gezellige rustdag van maken morgen.”