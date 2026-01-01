Sako treedt toe tot de HORAL

Brouwerij Sako treedt toe tot HORAL: "Motor voor het toerisme in het Pajottenland en de Zennevallei"

Brouwerij Sako uit Pajottegem treedt toe tot de Algemene Vergadering van de Hoge Raad voor Ambachtelijke Lambiekbieren, kortweg HORAL. Daarmee is Sako het veertiende lid van HORAL dat de lambiek- en geuzecultuur beschermt en promoot.

In 2018 richt Koen Christiaens Sako op. Een jaar later komt de brouwerij met de eerste lambiek op de markt en in 2023 brengt Sako een eerste Oude Geuze uit. Op dit ogenblik ligt er in de eikenhouten vaten van de brouwerij al meer dan 100.000 liter lambiek te rijpen. De bieren komen op de markt onder de naam Bogaerden.

De brouwerij is nu het veertiende lid van HORAL dat de labiek- en geuzecultuur beschermt en promoot. “Traditionele lambiekbieren zijn veel meer dan zomaar erfgoed in een fles: ze zijn de motor voor het toerisme in het Pajottenland en de Zennevallei,” stipt HORAL-voorzitter Gert Christiaens aan. “Samen met partners zoals Visit Vlaams-Brabant en Toerisme Vlaanderen zetten we volop in op de uitstraling van onze streek in binnen- en buitenland."

Dat doet HORAL onder andere met de Toer de Geuze, die dit jaar op 9 en 10 mei plaatsvinden. "Vanuit alle hoeken van de wereld komen liefhebbers naar hier om kennis te maken met en te genieten van onze ambachtelijke lambiekbieren", zegt Gert Christiaens. "Dat zorgt niet alleen tijdens het Toer de Geuze-weekend, maar het hele jaar door voor een stevige impuls voor de lokale horeca en de logiessector.”

