Het parket zoekt twee personen die ervan worden verdacht een treinbegeleider te hebben geslagen
© Opsporingsbericht parket Halle-Vilvoorde

Parket zoekt verdachten die treinbegeleider aanvielen: "Vroeg hen vriendelijk de trein te verlaten"

Het parket Halle-Vilvoorde zoekt twee personen die ervan verdacht worden een treinbegeleider te hebben aangevallen. Het incident vond plaats op 1 september 2025 in het station van Sint-Genesius-Rode.

Op maandag 1 september 2025 rond 11.00 uur stappen twee jonge mannen op de trein van Brussel-Zuid naar Nijvel. De treinbegeleider sprak de twee aan omdat ze geen vervoersbewijs bij zich hadden. "Hij vroeg hun vriendelijk de trein te verlaten in het station van Sint-Genesius-Rode", klinkt het in het opsporingsbericht. "Aanvankelijk waren de jonge mannen meegaand en discussieerden ze niet. Op het ogenblik dat de trein aankwam in het station en de begeleider de deur opende, kwamen ze naar hem toe. Bij het uitstappen draaide de eerste verdachte zich om en gaf de begeleider een vuistslag in het gezicht." De treinbegeleider viel op de grond en werd overgebracht naar het ziekenhuis.

De eerste verdachte is normaal gebouwd en heeft kort donker haar, een stoppelbaard en een donkere snor. Hij droeg een grijze broek, een grijze trui met een kap en had een zwarte rugzak bij zich. De tweede verdachte is normaal gebouwd en heeft ook kort donker haar, een stoppelbaard en een donkere snor. Hij droeg een beige gewatteerde jas met een wit en zwart kleurvlak.

Wie meer informatie heeft of één van de verdachten herkent, kan contact opnemen met de politie via [email protected] en het gratis telefoonnummer 0800/30 30 0.

