Nieuwe vergunning voor herinrichting Siepvijver in Sint-Genesius-Rode

Jarenlang wou de eigenaar van de vijver en de omliggende bossen, de ULB, de gronden niet verkopen aan de Vlaamse Landmaatschappij. Nochtans kan de Siepvijver een belangrijke schakel zijn in het landinrichtingsplan 'Molenbeekvallei', dat wateroverlast en biodiversiteit bevordert. Een vijftal jaar geleden bracht een onteigening soelaas.

De Vlaamse Landmaatschappij heeft nu een vergunning verkregen om de vijveromgeving opnieuw in te richten. Het naaldbos moet baan ruimen voor een loofbos en een knuppelpad moet de vijver opnieuw toegankelijk maken voor het publiek. Ook het slib wordt geruimd en gebruikt om met flauwe oevers en natuurvriendelijke zones de omgeving aantrekkelijker te maken voor waterfauna en -flora. De werken kunnen volgend jaar beginnen.

Daarnaast loopt een haalbaarheidsstudie die moet nagaan of de omgeving rond de Siepvijver geschikt is voor de ontwikkeling van een nieuwe middelbare school. Vorig jaar kondigde Ben Weyts, destijds bevoegd voor Onderwijs, aan dat er een nieuwe GO!-school komt. De plannen zitten nog steeds in de administratieve fase en een concrete timing voor de nieuwe school is er nog niet.