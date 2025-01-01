Drie monumenten in Vlaams-Brabant krijgen subsidies voor ombouw tot woningen

De investeringen in de drie monumenten komen er na een projectoproep van de Vlaamse overheid. Eigenaars konden een dossier indienen bij het Agentschap Onroerend Erfgoed om een financiële duw in de rug te krijgen voor hun restauratie- en herbestemmingsproject.

De projecten

In onze provincie krijgen drie aanvragen middelen toegekend. In Sint-Genesius-Rode wordt het kasteel op het domein van Revelingen gerestaureerd en in het koetshuis en de orangerie komen 3 nieuwe woningen. Het bijgebouw aan de voet van de toren en de torenspits worden gereconstrueerd naar het originele model. In Grimbergen wordt het karhuis van de Oyenbrugmolen via houtskeletbouw omgevormd tot een woning. In Pajottegem krijgt de hoeve van het Hof van Lumen, inclusief de paardenstal en de schuur, een nieuwe woonfunctie. De voormalige varkens- en koeienstallen worden heringericht als gastenverblijf. Telkens blijft het historische karakter van het Vlaams-Brabantse erfgoed bewaard.

“Vlaams-Brabant heeft bijzonder veel erfgoedparels”, zegt Weyts. “We moeten die niet alleen bewaren, maar er ook actief mee aan de slag gaan. Deze restauratieprojecten laten zien hoe dat kan: door monumenten om te vormen tot woningen geven we ze een nieuwe, hedendaagse functie én zorgen we ervoor dat dit erfgoed nog heel lang blijft bestaan.”