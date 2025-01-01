PajotKompas helpt inwoners Pajottenland richting juiste welzijnshulp

“Het PajotKompas helpt inwoners sneller hun weg te vinden naar passende ondersteuning,” zegt projectcoördinator Rosalin Brinks. “We willen dat elke burger, jong of oud, eenvoudig de weg vindt naar de hulp die er al bestaat.” GBO Pajottenland verenigt de zes sociale huizen en OCMW’s van Dilbeek, Lennik, Ternat, Roosdaal, Pajottegem en Bever, het CAW Halle-Vilvoorde en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen. Ook het agentschap Opgroeien en de Eerstelijnszone Pajottenland maken deel uit van de stuurgroep. De voorbije zes jaar werkten zij aan toegankelijke, sociale hulp- en dienstverlening in de regio.

Het PajotKompas is het resultaat van een participatief traject, waarvoor onderzocht werd welke informatie inwoners missen en waar ze vastlopen wanneer ze hulp nodig hebben. Daarvoor werden onder meer gesprekken gevoerd met klanten van het Twinkeltje in Gooik, jongeren in OverKop Lennik en senioren tijdens Visdag voor Senioren in Lennik. Daarnaast vulden cliënten van hulpverleners een online vragenlijst in. Op basis van de inzichten werden drie prototypes ontwikkeld, getest met inwoners én experten en stap voor stap verfijnd. Hulpverleners uit de hele regio leverden feedback en controleerden de informatie.

Digitaal en op papier

De uiteindelijke gids bevat 11 thema’s (geld, wonen, gezondheid, geestelijke gezondheid en verslaving, kinderen en gezin, werken, mobiliteit, justitie en rechtshulp, integratie en inburgering, vrije tijd en ontmoeting en leren en digitale inclusie) met extra aandacht voor jongeren en 60- plussers. Het PajotKompas is zowel digitaal als fysiek beschikbaar. Hoofdstukken kunnen afzonderlijk geprint worden, zodat sociale diensten steeds een actuele versie kunnen meegeven aan inwoners die minder digitaal vaardig zijn.