Emiel ook komende jaren Gronckelman in Lennik: “Warme ambassadeur”

Al sinds 2007 geeft Emiel Walravens als moderne belleman kleur, humor en Pajotse fierheid aan talloze evenementen binnen en buiten de gemeente. De figuur lijkt sprekend op de 19de eeuwse advocaat en woordkunstenaar Frans-Jozef De Gronckel, die de naam Pajottenland uitvond. “Een belleman dateert uit de tijd dat er nog geen radio of tv was en veel mensen nog niet konden lezen of schrijven. De belleman moest dan berichten van de gemeente verspreiden, bijvoorbeeld hoeveel belastingen er betaald moesten worden”, vertelde Emiel enkele weken geleden in ons nieuws.

Emiel staat bekend om zijn krachtige stem, zijn speels taalgebruik en zijn warme aanwezigheid. Zijn beroepservaring als technisch ingenieur, schrijnwerker en meubelmaker gaf hem niet alleen vakmanschap, maar ook een stem die volgens hemzelf tot aan de andere kant van de gemeente reikt. “Zijn herbenoeming toont het blijvende vertrouwen van de Lennikenaren en bevestigt zijn rol als warme ambassadeur van het gemeenteleven”, klinkt het bij de gemeente Lennik.