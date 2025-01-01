Gronckelman Emiel Walravens

Lennik zoekt nieuwe Gronckelman, al hoopt de huidige belleman Emiel zichzelf op te volgen

De gemeente Lennik zoekt nog tot het einde van de maand een nieuwe Gronckelman. Dat is een belleman die bij allerlei feestelijke gelegenheden in de gemeente, maar ook ver daarbuiten, aan de hand van ludieke teksten het Pajottenland op de kaart zet. Momenteel is Emiel Walravens al bijna 20 jaar de Gronckelman van Lennik. Nieuwe Gronckelmannen of -vrouwen zijn welkom, al hoopt Emiel zichzelf op te volgen.

Al sinds 2007 is Emiel Walravens de Gronckelman van Lennik. Bij elke nieuwe legislatuur gaat de gemeente op zoek naar een nieuwe. De belleman lijkt sprekend op de 19de eeuwse advocaat en woordkunstenaar Frans-Jozef De Gronckel, die de naam Pajottenland uitvond.

"Een belleman dateert uit de tijd dat er nog geen radio of tv was en veel mensen nog niet konden lezen of schrijen. De belleman moest dan berichten van de gemeente verspreiden, bijvoorbeeld hoeveel belastingen er betaald moesten worden. Eigenlijk was een belleman een journaal 'avant la lettre', licht belleman Emiel Walravens toe.

Luide stem en humor

Ook feesten en evenementen luistert de Gronckelman op. Daarbij is een luide stem erg belangrijk. Die van Emiel is te horen tot aan de andere kant van de gemeente. "Mijn voeten en benen zijn er op mijn leeftijd niet meer zo goed aan toe, maar aan mijn tong mankeer niks," lacht de Gronckelman. Van beroep is Emiel technisch ingenieur en ook schrijnwerker en meubelmaker. "Door het lawaai van alle machines ben ik een beetje hardhorig, wellicht ontwikkelde ik daardoor een luidere stem dan anderen," stelt hij.

Een andere troef voor een Gronckelman is een portie humor. "Nooit mag je kwetsend of vernederend zijn. Goeie humor is noodzakelijk, je moet op ludieke wijze en tussen de lijntjes door de waarheid verkondigen." De gemeente Lennik zoekt nu een nieuwe Gronckelman, al hoopt Emiel vooral zichzelf op te volgen. "Er is zeker nog een toekomst voor mij weggelegd, al is het op mijn bijna 80ste in rusthuizen," lacht hij.

Meer info over de zoektocht naar een nieuwe Gronckelman

