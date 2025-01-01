Gemeenten overleggen over nachtelijke gedimde in plaats van gedoofde verlichting

Tijdens de energiecrisis van 2022–2023 schakelden de gemeenten over op het programma Energieloze Nachten. Daarbij werden de straatlichten tussen middernacht en 5.00 uur gedoofd, met uitzondering van weekendnachten en feestdagen. Met het nieuwe voorstel zouden de lichten voortaan ’s nachts niet volledig meer uitgaan, maar gedimd blijven branden. "Dat zorgt voor meer zichtbaarheid en een verhoogd veiligheidsgevoel in de publieke ruimte," klinkt het in een persbericht van de gemeente Lennik.

Gezamenlijke omschakeling in winter 2026

Lennik stelt voor om samen met de andere ZG6-5-gemeenten de omschakeling collectief door te voeren bij de start van het winteruur in 2026. "Dankzij deze gezamenlijke aanpak worden de kosten voor de aanpassing gezamenlijk gedragen: de aanpassing van de stuurpunten bedraagt dan zo'n 20.500 euro voor de volledige zone, een bedrag dat wordt verdeeld over de vijf gemeenten", klinkt het. De betrokken besturen zijn hierover in overleg om de gezamenlijke aanpak praktisch verder uit te rollen en te verfijnen. Mocht niet elke gemeente dat tijdstip willen volgen, dan blijft een eerdere omschakeling, bij de overgang naar het zomeruur 2026, nog mogelijk.