Straatverlichting

Gemeenten overleggen over nachtelijke gedimde in plaats van gedoofde verlichting

De gemeenten Lennik, Liedekerke, Ternat, Dilbeek en Denderleeuw zetten samen een stap naar een vernieuwd nachtverlichtingsbeleid binnen de stuurzone ZG6-5. Aanleiding is de nieuwe visie van netbeheerder Fluvius, die voortaan inzet op slimme dimming in plaats van de openbare verlichting volledig te doven. Op aangeven van de gemeente Lennik zouden de gemeenten in de winter van 2026 omschakelen naar gedimde nachtelijke verlichting.

Tijdens de energiecrisis van 2022–2023 schakelden de gemeenten over op het programma Energieloze Nachten. Daarbij werden de straatlichten tussen middernacht en 5.00 uur gedoofd, met uitzondering van weekendnachten en feestdagen. Met het nieuwe voorstel zouden de lichten voortaan ’s nachts niet volledig meer uitgaan, maar gedimd blijven branden. "Dat zorgt voor meer zichtbaarheid en een verhoogd veiligheidsgevoel in de publieke ruimte," klinkt het in een persbericht van de gemeente Lennik.

Gezamenlijke omschakeling in winter 2026

Lennik stelt voor om samen met de andere ZG6-5-gemeenten de omschakeling collectief door te voeren bij de start van het winteruur in 2026. "Dankzij deze gezamenlijke aanpak worden de kosten voor de aanpassing gezamenlijk gedragen: de aanpassing van de stuurpunten bedraagt dan zo'n 20.500 euro voor de volledige zone, een bedrag dat wordt verdeeld over de vijf gemeenten", klinkt het. De betrokken besturen zijn hierover in overleg om de gezamenlijke aanpak praktisch verder uit te rollen en te verfijnen. Mocht niet elke gemeente dat tijdstip willen volgen, dan blijft een eerdere omschakeling, bij de overgang naar het zomeruur 2026, nog mogelijk.

Meest bekeken

Economie

Werknemers keuringscentra voeren actie bij Vinçotte in Vilvoorde: “Personeel kan werk niet meer veilig doen”

din 9 dec
Cultuur

Roland pakt uit met zelfgemaakte drone boven kerststal: “Wie weet komen ze mijn vergunning vragen”

din 9 dec
Politiek
Samenleving

Borden aan loketten verduidelijken taalwetgeving: “Duidelijk maken dat we Nederlandstalig zijn”

Het viaduct van Vilvoorde
Mobiliteit

Nachtelijke herstellingswerken op Binnenring viaduct in Vilvoorde: “Verwachten geen grote hinder”

din 9 dec
Straatverlichting
Samenleving
Economie

Gemeenten overleggen over nachtelijke gedimde in plaats van gedoofde verlichting

woe 10 dec

Meer nieuws uit de regio

Voorstelling van het PajotKompas
Samenleving

PajotKompas helpt inwoners Pajottenland richting juiste welzijnshulp

Cultuur

Emiel ook komende jaren Gronckelman in Lennik: “Warme ambassadeur”

din 9 dec
Samenleving
Jeugd
Vlaamse Rand

Sonia uit Dilbeek zamelt speelgoed in voor kinderen in armoede: "Aangrijpend verhaal"

maa 8 dec
Justitie
Vlaamse Rand

Dilbeeks politiekorps verwelkomt 11 nieuwe inspecteurs: "Meer inzetten op proactief werk"

maa 8 dec
Onderwijs

De Leertrommel in Opwijk als voorbeeld: architectenbureau wint op Belgian Construction Awards

zat 6 dec