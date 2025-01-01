Werknemers keuringscentra voeren actie bij Vinçotte in Vilvoorde: “Personeel kan werk niet meer veilig doen”

Werknemers van Vinçotte, Normec, SGS, BTV, OCB en Electrotes voeren vandaag actie bij Vinçotte in Vilvoorde. De werknemers, vooral de keurders, staan enorm onder druk om zoveel mogelijk keuringen te doen. “Waar vroeger een keuring zo’n 45 minuten in beslag nam, moeten keurders die vandaag de dag in zo’n 15 minuten volbrengen. Dat gaat ten koste van de veiligheid van de gebruikers, de burgers dus”, zegt Nigar Khaya van de christelijke vakbond.

Het grote gevolg van de werkdruk is dat volgens de vakbonden veel installaties niet of niet degelijk gekeurd kunnen worden. “De veiligheid van burgers komt in het gedrang door de oneerlijke en onveilige werkomstandigheden", gaat Khaya verder. "Het is als het ware wachten op een dodelijk ongeval. We hebben het wel degelijk over een sector die moet nagaan of de wetgeving goed werd nageleefd bij installaties voor burgers, denk aan liften, speelterreinen, windmolens, bouwkranen, zonnepanelen. Maar zelf de wet volgen doen ze allerminst."

Bovendien rijzen er vragen over de manier van bedrijfsvoering bij de keuringscentra. “Volgens de jaarbalansen maken zij enorme winsten, maar vloeit daar amper of niets van naar het personeel. Daarom vragen wij ons af waar al dat geld naartoe is”, besluit Nigar Khaya.