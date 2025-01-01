Sonia uit Dilbeek zamelt speelgoed in voor kinderen in armoede: "Aangrijpend verhaal"

Een krantenartikel over kinderarmoede in België liet Sonia Janssens uit Dilbeek niet onberoerd. "Dat verhaal was heel aangrijpend", zegt Sonia. "Armoede kan iedereen overkomen. Dus ik dacht, waarom zet ik geen actie op?" In de Facebookgroep 'Ge zijt van Dilbeek als' lanceerde Sonia in een opwelling een oproep om speelgoed te doneren.

De actie had meteen succes. "Gelukkig kreeg ik hulp van Tinneke Deleu, mijn echtgenoot en heel wat vrijwilligers. Echt hartverwarmend", zegt Sonia. Gemeenteraadslid voor Blauw Dilbeek Tinneke Deleu zette mee haar schouders onder de actie. "Via Huis van het Kind en het OCMW gaan we achterhalen wie hier nood aan heeft", zegt Deleu. "Vergeleken met andere gemeentes valt het in Dilbeek best mee. Er zijn wel gemeentelijke initiatieven, zoals Witte Kerst dat eraan komt. Wat er van deze actie overschiet komt bij andere acties terecht."

Heel wat mensen doneerden al speelgoed. Ook de scholen sprongen mee op de kar. "Mensen kunnen nog tot donderdag spullen komen afzetten", zegt Sonia. "Ik denk dat het een eenmalige actie is. Ik ben de gemeente dankbaar voor hun ondersteuning want het was allemaal nogal last-minute."