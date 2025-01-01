Wafels Chiro Koningslo gestolen: "Op zich geen groot bedrag, maar gaat om principe"

Om hun activiteiten te financieren verkoopt Chiro Koningslo wafels. Afgelopen weekend is Chiro Koningslo tot een onaangename vaststelling gekomen, 109 dozen zijn uit de lokalen verdwenen. "De waarde zou ongeveer 327 euro zijn", klinkt het. "Op zich geen groot bedrag maar het gaat ons om het principe."

"Hoe ze op ons domein geraakt zijn weten we niet", klinkt het bij Chiro Koningslo. "Over de poort geklommen? Het bizarre is dat er enkel wafeldozen gestolen werden, niets anders dus we vermoeden dat diegene die dit deden wel wisten dat er wafeldozen waren." De dieven hebben bovendien het gebouw beschadigd. "Ons raam werd geforceerd waardoor het niet meer sluit", klinkt het bij Chiro Koningslo. "We zullen een nieuw raam moeten installeren."

Chiro Koningslo vraagt buurtbewoners om uit te kijken naar mensen die wafels deur aan deur verkopen.