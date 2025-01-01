De Leertrommel in Opwijk als voorbeeld: architectenbureau wint op Belgian Construction Awards

De Leertrommel is de eerste school in Vlaanderen die op grote schaal gebruikmaakt van hennepblokken als bouwmateriaal. “Het resultaat is een toekomstgericht, biogebaseerd gebouw dat niet alleen de ecologische voetafdruk drastisch verlaagt, maar ook een warme, gezonde en inspirerende leeromgeving creëert voor jonge kinderen”, klinkt het bij directrice Katleen Van Lemmens. “De award bekroont de doorgedreven ecologische renovatie van de kleuterschool.”

Met het innovatieve gebruik van hennep als isolatiemateriaal zetten De Leertrommel en ARK Architecten een nieuwe standaard in duurzame scholenbouw. “Deze erkenning onderstreept dat circulair en biogebaseerd bouwen perfect hand in hand gaat met kwalitatief, modern onderwijs.”