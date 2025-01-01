Roland pakt uit met zelfgemaakte drone boven kerststal: “Wie weet komen ze mijn vergunning vragen”

Roland ging als een volleerde MacGyver aan de slag. Hij bouwde een metalen doos helemaal om met bijstand van zijn kleinzoon die op het Technisch Instituut Thomas More zit. “Ik heb er vier kleine propellers op gelast die ik uit zo’n kleine ventilators heb gehaald. En ik heb lampjes voorzien en twee spotjes onderaan die op de kerststal schijnen. Het is dus een stationaire drone maar wel met vier propellers. En die draaien met de wind, dus het is net echt.”

Roland heeft er duidelijk schik in als hij zich opeens luidop afvraagt of hij geen toelating moet aanvragen voor zijn vehikel. “Hier rond de luchthaven staan overal borden met ‘No drones’. Ik wil geen problemen. Zie dat de politie ineens komt vragen of ik een vergunning heb. Je weet nooit in deze tijden”, knipoogt hij.

Het werk aan de kerststal liep wat vertraging op door wat pech en het slechte weer, maar blijft nu zeker staan tot na Driekoningen. “Ik ben een dag of twee later klaar dan normaal”, zegt hij. “Maar ik kan het ook niet forceren. Ik doe het nog altijd graag maar er kruipt wel wat tijd in. Alles moet juist zijn. In totaal ben ik toch zo’n twee weken bezig. Mijn vrouw zegt altijd: ‘Stop daarmee’. Maar ik kan dat niet. Ik doe nog altijd voort.”