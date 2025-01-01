Roland pakt uit met zelfgemaakte drone boven kerststal: “Wie weet komen ze mijn vergunning vragen”
Roland Kempeneers uit Steenokkerzeel heeft het weer geflikt. Zijn intussen alweer 33ste kerststal aan de Mulslaan is weer een voltreffer met ondanks het klassieke kersttafereel ook een opvallende én vooral actuele toets: een nagemaakte drone maakt namelijk deel uit van het decor en hangt boven het lieftallige tafereel. “Ik vraag mij wel af of ik daar eigenlijk geen toelating voor moet aanvragen”, knipoogt hij.
Voor de 33ste editie keert Roland terug naar de basics voor zijn jaarlijkse kerststal. Dit jaar heeft hij niet gekozen voor een specifiek thema maar voor de vertrouwde basis: herders rond het kampvuur, de stal, Maria, Jozef en binnenkort ook het kindje. “Ik hou het klassiek, zonder toeters en bellen”, benadrukt hij. “In Brussel hebben ze met hun ‘vodden’ kerststal op de Grote Markt al genoeg spektakel en publiciteit. Daar moet ik niet aan meedoen. Dat is allemaal promotie. Bij mij moet het verhaal centraal staan.”
Toch voegde hij enkele subtiele nieuwigheden toe. Zo staan er dit jaar twee echte kerstbomen in zijn stal, zodat het geheel ‘wat meer groen’ krijgt. Maar dé blikvanger is ongetwijfeld de zelfgemaakte replica van een drone. Roland probeerde al langer iets te doen met de ster van Bethlehem, maar wilde meer dan een lamp boven de stal. “Ik dacht: waarom geen drone als moderne ster? De drie wijzen zouden die kunnen volgen. Dat zou pas origineel zijn”, glundert hij. “Gezien de heisa van de voorbije maanden met de drones die iedereen zag vliegen was dit toch een mooie insteek.”
Roland ging als een volleerde MacGyver aan de slag. Hij bouwde een metalen doos helemaal om met bijstand van zijn kleinzoon die op het Technisch Instituut Thomas More zit. “Ik heb er vier kleine propellers op gelast die ik uit zo’n kleine ventilators heb gehaald. En ik heb lampjes voorzien en twee spotjes onderaan die op de kerststal schijnen. Het is dus een stationaire drone maar wel met vier propellers. En die draaien met de wind, dus het is net echt.”
Roland heeft er duidelijk schik in als hij zich opeens luidop afvraagt of hij geen toelating moet aanvragen voor zijn vehikel. “Hier rond de luchthaven staan overal borden met ‘No drones’. Ik wil geen problemen. Zie dat de politie ineens komt vragen of ik een vergunning heb. Je weet nooit in deze tijden”, knipoogt hij.
Het werk aan de kerststal liep wat vertraging op door wat pech en het slechte weer, maar blijft nu zeker staan tot na Driekoningen. “Ik ben een dag of twee later klaar dan normaal”, zegt hij. “Maar ik kan het ook niet forceren. Ik doe het nog altijd graag maar er kruipt wel wat tijd in. Alles moet juist zijn. In totaal ben ik toch zo’n twee weken bezig. Mijn vrouw zegt altijd: ‘Stop daarmee’. Maar ik kan dat niet. Ik doe nog altijd voort.”