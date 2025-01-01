Lennik voert taxshift door in meerjarenplanning: "Sterkste schouders dragen de zwaarste lasten"

Lennik heeft de meerjarenplanning klaar. Opvallend, het gemeentebestuur schroeft de personenbelasting terug. Daar staat tegenover dat de onroerende voorheffing stijgt. Qua investeringen schrijft het Lennikse gemeentebestuur 20 miljoen euro aan investeringen in.

Twintig miljoen euro aan investeringen staan er op de planning van het Lennikse gemeentebestuur. Riool-, weg- en fietsinfrastructuur zijn net als sport belangrijke investeringsposten, maar het project dat het meest in het oog springt is het Vetkot.

"Het is wel een beetje een stokpaardje", zegt burgemeester Irina De Knop. "De oude tramsite is centraal gelegen tussen de twee hoofddorpen. We willen er een plek van maken waar cultuur samenkomt." De bibliotheek en de academie zullen onderdak krijgen in het Vetkot. Een concrete timing voor de Vetkotrenovatie is er nog niet.

Opvallend, Lennik schroeft de personenbelasting terug onder het Vlaams gemiddelde. "Onze personenbelasting zat vrij hoog", zegt De Knop. "In ruil, want het gaat over een taxshift, gaan we de onroerende voorheffing meer naar dat gemiddelde toebrengen. Daar zitten we nog ruim onder het Vlaams gemiddelde."

Het gemeentebestuur wil naar eigen zeggen mensen die werken meer belonen. "Dat past in het verhaal dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen", zegt De Knop.

